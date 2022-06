Loire : armé d'un fusil, un suicidaire tire plusieurs coups près d'un train

Lundi 6 juin, un Rhodanien a tenté de se suicider en se couchant sur une voie de train dans la Loire. Il a ensuite tiré plusieurs coups de fusil.

Un trentenaire originaire du Rhône a tenté de se jeter sous un train ce lundi 6 juin en début de soirée. Il s'est finalement relevé, évitant le passage d'un train de justesse.

Le trafic perturbé

Âgé de 32 ans, il était armé d'un fusil et a tiré plusieurs coups en l'air. Le conducteur du TER à proximité a donc stoppé son engin avant que l'individu ne se couche sur sa voie. Au total, l'incident a eu un impact sur 5 trains et des retards conséquents ont été aperçus sur la ligne reliant Lyon et Roanne.

Un négociateur sur place