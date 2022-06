Législatives : ce qu’il faut savoir sur le 2nd tour dans la 1re circonscription

Lyon. Le député sortant Thomas Rudigoz est en difficulté au sortir du premier tour face à Aurélie Gries (Nupes) dans la 1re circonscription.

La géographie de la 1re circonscription

124 789 habitants

La circonscription se compose de l’intégralité du 5e, 2e : quartiers de Perrache et de la Confluence, 7e : au sud des voies de chemin de fer (Gerland), 8e : quartiers Moulin à Vent et Grand trou, 9e : Gorge de Loup et Valmy.

Les résultats du premier tour des législatives en 2017

Thomas Rudigoz (LREM) 46,88% - Elliott Aubin (LFI) 13,75% - Anne Lorne (LR) 12,47% - Bertrand Artigny (EELV) 8,30% - Tiffany Joncour (FN) 7,42% - Julien Giraudo (PCF) 2,85%

Les résultats du second tour des législatives en 2017

Thomas Rudigoz (LREM) 64,36% - Elliott Aubin (LFI) 35,64%

Les résultats du premier tour des législatives en 2022

Aurélie Gries (Nupes) 37,75% - Thomas Rudigoz (Ensemble) 32,96% - Voliaria Gagarine (RN) 9,32% - Anne Prost (LR) 8,7% - Sixtine Bonfils (Reconquête) 3,94%

Les enjeux

C’est la circonscription lyonnaise la plus indécise. Aurélie Gries, candidate de la Nupes, est arrivée en tête au soir du premier tour mais sans faire le plein des voix par rapport au résultat de Jean-Luc Mélenchon sur le territoire de la 1re circonscription. Un décrochage qui est aussi un motif d’espoirs pour elle. Sans réserve massive de voix et avec une mince avance, Aurélie Gries n’est pas réellement en ballottage favorable. Thomas Rudigoz, député sortant Ensemble, espère “une remontada” et dispose sur sa droite de reports de voix potentiels.