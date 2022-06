Législatives : ce qu’il faut savoir sur le 2nd tour dans la 3e circonscription

Lyon. Après avoir virée très largement en tête, Marie-Charlotte Garin (Nupes) est en ballottage très favorable face à Sarah Peillon (Ensemble) dans la 3e circonscription.

La géographie de la 3e circonscription

128 432 habitants La circonscription comprend une partie du 3e (Préfecture, Lacassagne, Part-Dieu), du 7e (Guillotière, Jean Macé), 8e (Montplaisir, Etats-Unis).

Les résultats du premier tour des législatives en 2017

Jean-Louis Touraine (LREM) 42,84% - Pascal Le Brun (LFI) 15,88% - Nora Berra (LR) 13,13% - Fanny Dubot (EELV )11,07% - Michel Dulac (FN) 6,15% - Fanny Lucius (PCF) 2,09% - Christophe Geourjon (UDI) 1,94%

Les résultats du second tour des législatives en 2017

Jean-Louis Touraine (LREM) 59,85% - Pascal Le Brun (LFI) 40,15%

Les résultats du premier tour des législatives en 2022

Marie-Charlotte Garin (Nupes) 43,36% - Sarah Peillon (Ensemble) 28,51% - Béatrice de Montille (LR) 8,3% - Gérard Vollory (RN) 7,28% - Olivier Delucenay (Reconquête) 4,49%

Les enjeux

La 3e circonscription semblait mure au soir du premier tour à basculer à gauche. L’écologiste Marie-Charlotte Garin est arrivée très largement en tête avec plus de 43% des suffrages. Un score qui confirme l’ancrage à gauche des 3e et 7e arrondissements et des évolutions sociologiques favorables à la Nupes que les crispations autour de la Guillotière n’ont pas fait vaciller. Le changement de pied de la majorité présidentielle vers le centre-droit n’a pas aidé la candidate Ensemble, Sarah Peillon, suppléante de Jean-Louis Touraine, le député sortant. Les quelques réserves de voix sur sa droite ne devrait pas lui permettre de combler l’écart qui la sépare de Marie-Charlotte Garin.