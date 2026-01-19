"Renoncement" : la gauche dénonce l'arrêt du TEOL proposé par Aulas et Sarselli

Alors que Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli ont annoncé leur intention d'arrêter le projet TEOL à Lyon, la gauche s'indigne.

"Une politique de l'attente et du renoncement." Dans un communiqué de presse, la gauche et les écologistes dénoncent les annonces de Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas ce lundi. La maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon et l'ancien président de l'OL ont en effet confirmé leur volonté d'abandonner le projet de tramway express de l'ouest lyonnais en cas de victoire aux élections métropolitaines en mars.

Ils souhaitent à la place relancer le métro E, abandonné par les écologistes pour des raison des coûts et dimensionnement. "La droite propose maintenant d’abandonner TEOL : un tramway prêt à être lancé, qui permettrait de relier Alaï à Confluence en 15 minutes, pour ressortir un métro E hypothétique, sans calendrier crédible", déplore ainsi Valentin Lungenstrass, candidat pour l'élection municipale à Lyon.

Et Vinciane Brunel, candidate aux élections métropolitaines sur la liste de Bruno Bernard d'ajouter : "Pour un projet unique, on sacrifie le raccordement d’autres territoires qui attendent depuis des années des solutions de transport efficaces. Comme pour la gratuité réservée aux seuls Lyonnais, c’est la vision d’une métropole à deux vitesses, où quelques intérêts sont servis au détriment des autres, au lieu de construire un réseau équilibré et utile à tous."

