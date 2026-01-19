Actualité
Centre commercial Part-Dieu
Centre commercial Part-Dieu ©Romane Thevenot

Lyon : une représentation inédite du Cirque Imagine attendue au centre commercial de la Part-Dieu 

    • Le centre commercial Westfield la Part-Dieu accueillera une représentation du Cirque Imagine le 31 janvier à partir de 14h30.

    Le samedi 31 janvier, le centre commercial Westfield la Part-Dieu (3e arr.) accueillera le Cirque Imagine pour une représentation inédite. Dès 14h30, les artistes se produiront sur la place centrale et présenteront aux visiteurs un extrait de leur nouveau spectacle "Sacré Cirque 4".

    D’une durée de 20 minutes, la performance mettra en avant la "richesse et l’énergie des arts du cirque" à travers une succession de numéros : jonglage, main à main, diabolo, rollers. Avec cette nouvelle animation gratuite et accessible sans réservation, le centre Westfield la Part-Dieu souhaite aussi réaffirmer sa volonté de proposer des activités culturelles à tous.

    Le spectacle Sacré Cirque sera ensuite présenté sous le chapiteau du Cirque Imagine du 7 au 22 février et au Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence (2e arr.) le samedi 28 mars.

