Pour 2019, le modèle Lyonnais au centre des vœux de Gérard Collomb

Des instants tragiques à la poursuite de la métamorphose de Lyon. Sur un montage vidéo à la musique grandiloquente, Gérard Collomb présente ses vœux aux Lyonnais pour l'année qui s'annonce.

Attentats terroristes, mouvements de Gilets Jaunes, fractures profondes et violences inadmissibles à l'égard des policiers... Et Lyon, en quelque sorte "préservé" des maux énumérés par Gérard Collomb. C'est en substance ce qui ressort de la vidéo montage du maire de la ville pour présenter ses vœux pour l'année 2019. Sur une musique ronflante, les images s'enchaînent pour illustrer une ville qui a "subi les répercussions d'une crise nationale", mais n'a "pas connu les scènes terribles qui se sont déroulées dans d'autres grandes villes". Pour illustrer son propos, Gérard Collomb cite la Fête des Lumières - lors de laquelle il n'a pas manqué de houspiller de jeunes casseurs - et la biennale de la Danse. S'en suis la présentation par le maire de la "métamorphose" de la ville : rénovation de l'Hôtel-Dieu, "référence internationale" du quartier de la Confluence et "grande mutation" de la Part-Dieu. Au-delà de ces "changements emblématiques", Gérard Collomb continue d'axer ses vœux sur ses marottes du modèle lyonnais : l'attraction par le dynamisme économique et les grands événements culturels, tout en y ajoutant une dose de "solidarité partagée".