Les nouveaux symboles de la Confluence

Ces bâtiments sont peut-être les futurs totems du quartier, à l’instar des Cubes orange et vert à son lancement.

Ynfluences Square

La grande tour grise sort du lot à côté des bâtiments plus petits. Ynfluences Square ne devrait pas manquer de déclencher quelques débats sur l’esthétique de ces huit bâtiments, dont une tour de 54 mètres (16 étages). L’ensemble abrite 232 logements et, comme dans un bon vieux film de science-fiction, même si les promoteurs mettent en avant la mixité avec 35 % de logements sociaux, les étages les plus élevés sont réservés aux plus riches. Ces immeubles, dits passifs, doivent s’équilibrer, sur le plan énergétique, grâce à 2 100 m2 de panneaux photovoltaïques.