Panorama de l'ultra droite à Lyon

Les ultras de l'extrême droite seraient proches de quatre cents à Lyon. Quels sont les groupes et leurs QG ? Plongée de la galaxie des identitaires.

Les groupes de l'ultra droite à Lyon



Les Remparts





Création : 2021

Lieu : 3-5, montée du Change (5e)

La “Maison de l’identité, rempart civilisationnel, complexe communautaire, culturel et sportif” est née sur les cendres de l’association Génération identitaire (GI), dissoute en mars 2021 en conseil des ministres pour incitation à la discrimination, à la haine et à la violence et “présentant par sa forme et son organisation militaires le caractère d’une milice privée”. GI était un mouvement politique de jeunes qui appelait à “relever la tête face à la racaille, face à ceux qui veulent fliquer notre vie et nos pensées, face à l’uniformisation des peuples et des cultures, face au raz de marée de l’immigration massive, face à une École qui nous cache l’histoire de notre peuple pour nous empêcher de l’aimer, face à un prétendu vivre-ensemble qui vire au cauchemar… Génération identitaire est la première ligne de la résistance”.

Les Remparts est un collectif aux effluves de testostérone d’une cinquantaine de militants actifs. Il est dirigé par un ancien de GI, Sinisha Milinov, un Franco-Serbe de 21 ans, cheveux courts, raie sur le côté, petite moustache, christ en croix gravé sur le torse, gros tatouages sur les avant-bras. Sur les réseaux sociaux, il se présente comme “costaud aux pecs accordés à sa voix ultra grave” et “ton influenceur identitaire préféré”. Il était connu jusqu’à l’été dernier sous son nom militant de “Uroš” (clin d’œil à l’empereur serbe éponyme du XIVe siècle qui fit de l’État serbe la première puissance des Balkans). En 2020, lors de l’élection municipale de Villeurbanne, il était en 5e position sur la liste RN, éliminée au premier tour avec 7,6 % des voix. En septembre dernier, il était présent à la première université d’été du parti d’Éric Zemmour, Reconquête!. En licence d’histoire à l’université Jean-Moulin Lyon 3, il envisage de rejoindre l’Issep (Institut de sciences sociales, économiques et politiques), école fondée à Lyon par Marion Maréchal qui ambitionne d’en faire “l’autre Sciences Po” français.