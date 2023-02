Mal embarquée face à la 76e joueuse mondiale, Caroline Garcia (5e) a su remettre les pendules à l’heure en renversant la rencontre (2-6,6-0,6-1). Elle accède aux quarts de finale.

Après un début de match raté en enchaînant les fautes directes, la Lyonnaise Caroline Garcia a concédé la première manche (6-2) face la joueuse belge Alison Van Uyvtanck (76e mondiale), très active derrière sa ligne. L'ombre des vieux démons de la numéro 5 mondiale resurgissaient dans la ville qui l’a vue éclore. "Si je commence à cogiter, ça ne va pas le faire, je me suis donc remise dedans rapidement", a déclaré la joueuse après le match.

Un regain de confiance

Petit à petit, la Lyonnaise retrouve son jeu agressif porté vers l’avant avec une bonne première balle. "Elle a eu son temps fort dans le premier set (Alison Van Uyvtanck, NdlR) et moi je l’ai eu dans le deuxième ". Caroline Garcia prenait alors le temps de poser ses points, et concédait moins de fautes. Elle osait et accumulait les coups gagnants. La Française reprenait confiance en son jeu et allait chercher l’appui du public. Sous les « Caro, Caro », la détentrice du dernier Masters s’adjugeait facilement la seconde manche (6-0). Petit point noir, la joueuse semblait avoir une gêne au niveau du dos, entre les points ou sur sa chaise, elle s’étirait constamment.

Malgré un premier jeu concédé sur sa mise en jeu en début de troisième manche, la demi-finaliste de l’US open dictait l’échange et reprenait le service. Alison Van Uytanck, demi-finaliste à Lyon en 2020, s’agaçait et semblait en manque de solutions pour venir contrer le jeu offensif de la Française. Toujours sous les clameurs des centaines de supporters venus pour la voire gagner, elle déroulait sur le troisième set et concluait le match sur un ace, le septième de la partie (6-1).

Son avenir à court et long terme

Alors que la championne en titre de l’édition 2022, Zhang Shuai venait de s’incliner lourdement face à Maryna Zavenska (6/2-6/0), Caroline Garcia garde toutes ses chances pour lui succéder en terre promise. Pour cela elle aura besoin du public. " C’est toujours incroyable de jouer ici, il va falloir faire encore plus fort sur les prochains matchs ". Elle affrontera en quart de finale l’Italienne Jasmine Paolini, 66e joueuse mondiale, vendredi 3 février à 17h30.

Avec son nouveau statut, Caroline Garcia a aussi répondu concernant son avenir en double avec Kristina Mladenovic. Victorieuse en double avec « Kiki » à Roland Garros en 2022, " je ne pense pas faire du double en 2023 ". Elle laisse tout de même planer le doute concernant sa participation au JO 2024 avec sa partenaire de toujours.