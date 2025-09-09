Municipales 2026 : Marc Fraysse sera finalement candidat à Villeurbanne

Après avoir annoncé son retrait, Marc Fraysse indique finalement se lancer dans la course à la mairie de Villeurbanne.

Il a encore changé d'avis. Il s'était d'abord lancé en décembre 2024, puis avait mis sa campagne en pause début avril 2025 après avoir appris qu'un de ses proches collaborateurs a été condamné, avant d'annoncer début juin qu'il renonçait finalement à se présenter aux élections municipales de 2026 à Villeurbanne.

Mais quelques mois plus tard, Marc Fraysse a finalement indiqué ce 8 septembre à nos confrères du Progrès qu'il était bien candidat aux élections municipales de 2026 face au maire socialiste sortant, Cédric Van Syvendael. Début septembre, des tracts d'un "comité de soutien à Marc Fraysse" ont été distribués. L'ancien député a lui-même relayé sur son compte Facebook une photo du tract, vantant "le candidat qu'il nous faut pour Villeurbanne".

L'ancien député espère obtenir l'investiture des Républicains et assure avoir reçu le soutien de patron des députés LR et ex-président de la Région, Laurent Wauquiez.