Du 17 au 19 octobre prochain, le festival de la cuisine de montagne "Toquicimes" revient pour une 8e édition à Megève, en Haute-Savoie.

Masterclass, concours culinaires, course de garçons de café, ou encore marché de producteur se succéderont du 17 au 19 octobre prochain dans la commune de Megève en Haute-Savoie. Pour la 8e année, le festival de la cuisine de montagne "Toquicimes", revient dans la station de ski sous la direction du chef triplement étoilé, Emmanuel Renaut.

L'occasion de s'attabler autour d'un grand mâchon savoyard, d'apprendre à faire des cocktails ou de goûter à des plats traditionnels haut-savoyards, dont la réputée fondue, ou le moins connu farcement.

Nouveautés 2025

Seront notamment de la partie, le chocolatier Philippe Bernachon, le chef pâtissier Sébastien Bouillet, ou encore le chef Clément Bouvier.

Parmi les nouveautés au programme cette année : des ateliers de cuisine animés par de grands chefs, un jeu interactif en public, et une grande discussion autour "de la cuisine de montagne autrement", animée par des cuisiniers de différents horizons.

L'événement se tiendra au sein du Palais des Sports de Megève. L'entrée est libre et gratuite.

