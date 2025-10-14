Meurtre d'un chrétien irakien à Lyon : l'affaire confiée au pôle antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris

Le tribunal judiciaire de Lyon s'est dessaisi de l'affaire du meurtre d'un chrétien irakien en fauteuil roulant à Lyon, au profit du pôle antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris.

Nouveau rebondissement dans l'affaire du meurtre d'un chrétien irakien en fauteuil roulant à Lyon. Après l'arrestation d'un potentiel suspect en Italie le 2 octobre dernier, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lyon s'est dessaisi de l'affaire le 9 octobre.

Selon les informations du Progrès, l'affaire aurait été confiée au pôle antiterroriste de l’instruction du tribunal judiciaire de Paris, compte tenu d'un "assassinat en relation avec une entreprise terroriste."

Pour rappel, la victime de 45 ans avait été frappé au cou avec une arme blanche, alors qu'elle était en train de faire un enregistrement vidéo en direct pour parler de religion, comme elle en avait l'habitude. Sur l'une de ses vidéos, visible sur TikTok, le quadragénaire affirmait que ses contenus étaient régulièrement bloqués et ses comptes suspendus en raison, selon lui, de signalements faits par des utilisateurs musulmans.