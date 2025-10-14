La Métropole de Lyon engage un vaste plan de réhabilitation aux Plantées à Meyzieu

La Métropole de Lyon a validé, ce lundi 13 octobre, le lancement d’un programme de réhabilitation ambitieux pour les sept copropriétés dégradées du quartier des Plantées à Meyzieu.

Situé à Meyzieu, le quartier des Plantées, construit dans les années 1960, fait l’objet d’un plan de sauvetage inédit. Longtemps fragilisé par la vétusté des bâtiments, la précarisation de certains occupants et la multiplication des impayés, le secteur entre désormais dans une nouvelle phase de réhabilitation portée par la Métropole de Lyon, la Ville de Meyzieu et l’État.

Inscrit au contrat de ville métropolitain 2024-2030, le programme concerne 346 logements répartis sur sept copropriétés. Il s’étendra sur dix ans et bénéficiera d’un investissement global estimé à 27 millions d’euros TTC. L’objectif : stopper le décrochage du quartier et améliorer durablement la qualité de vie de ses 1 300 habitants.

Chaque copropriété fera l’objet d’un plan d’action individualisé incluant des travaux de rénovation thermique, de réfection des toitures et des colonnes d’eau, avec un reste à charge limité pour les propriétaires (de 3 000 à 10 000 € selon les revenus). L’opération prévoit également un changement de mode de chauffage, via le raccordement au réseau de chaleur urbain, permettant jusqu’à 35 % d’économies d’énergie.

Outre la rénovation du bâti, la Métropole, qui investira 2,6 millions d’euros, entend aussi renforcer la gestion des copropriétés, en missionnant un opérateur de terrain pour accompagner les syndics, maîtriser les charges et prévenir les impayés.