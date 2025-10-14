Actualité
Hotel de la Métropole
Hôtel de la Métropole de Lyon © Tim Douet

La Métropole de Lyon engage un vaste plan de réhabilitation aux Plantées à Meyzieu

  • par La Rédaction

    • La Métropole de Lyon a validé, ce lundi 13 octobre, le lancement d’un programme de réhabilitation ambitieux pour les sept copropriétés dégradées du quartier des Plantées à Meyzieu.

    Situé à Meyzieu, le quartier des Plantées, construit dans les années 1960, fait l’objet d’un plan de sauvetage inédit. Longtemps fragilisé par la vétusté des bâtiments, la précarisation de certains occupants et la multiplication des impayés, le secteur entre désormais dans une nouvelle phase de réhabilitation portée par la Métropole de Lyon, la Ville de Meyzieu et l’État.

    Inscrit au contrat de ville métropolitain 2024-2030, le programme concerne 346 logements répartis sur sept copropriétés. Il s’étendra sur dix ans et bénéficiera d’un investissement global estimé à 27 millions d’euros TTC. L’objectif : stopper le décrochage du quartier et améliorer durablement la qualité de vie de ses 1 300 habitants.

    Chaque copropriété fera l’objet d’un plan d’action individualisé incluant des travaux de rénovation thermique, de réfection des toitures et des colonnes d’eau, avec un reste à charge limité pour les propriétaires (de 3 000 à 10 000 € selon les revenus). L’opération prévoit également un changement de mode de chauffage, via le raccordement au réseau de chaleur urbain, permettant jusqu’à 35 % d’économies d’énergie.

    Outre la rénovation du bâti, la Métropole, qui investira 2,6 millions d’euros, entend aussi renforcer la gestion des copropriétés, en missionnant un opérateur de terrain pour accompagner les syndics, maîtriser les charges et prévenir les impayés.

    à lire également
    PAF Police aux frontières
    Meurtre d'un chrétien irakien à Lyon : l'affaire confiée au pôle antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon engage un vaste plan de réhabilitation aux Plantées à Meyzieu 08:22
    PAF Police aux frontières
    Meurtre d'un chrétien irakien à Lyon : l'affaire confiée au pôle antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris 07:52
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce mardi 07:38
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Une nouvelle journée entre grisaille et éclaircies à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus 07:14
    Jérémie Bréaud
    "Nous allons droit dans le mur", alerte Jérémie Bréaud 07:00
    d'heure en heure
    Saint-Priest, copropriétés Bellevue
    Saint-Priest : un nouveau plan de sauvegarde pour rénover les copropriétés Bellevue 13/10/25
    faits divers
    Rillieux-la-Pape : repéré avec son drone, il détenait plus de 100g de cannabis 13/10/25
    stationnement parking à Lyon SUV à Lyon
    "Aveuglement idéologique" : le tacle de l'opposition à la Métropole de Lyon concernant le stationnement 13/10/25
    Saône-et-Loire : Isovoo prévoit de doubler la superficie de son site 13/10/25
    Lyon : Monica Bellucci convoquée au tribunal dans une affaire de droits d'auteur 13/10/25
    Lyon sous le ciel automnal.
    Météo : une semaine sous la grisaille avant le retour du soleil à Lyon 13/10/25
    policier municipal,à Lyon
    Près de Lyon : une femme attaquée par trois ados SDF 13/10/25
    Lyon : l'opposition dit "stop" au chantier de l'avenue des Frères Lumière 13/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut