Six communes labellisées "villes et villages fleuris" en Saône-et-Loire

Six nouvelles communes ont récemment été labellisées "villes et villages fleuris" en Saône-et-Loire. Parmi elles : les communes de Branges, Digoin et de Saint-Marcel ont obtenu trois fleurs. Les villages d'Etang-sur-Arroux, le Breuil et de Virey-le-Grand ont quant à eux été distingués de deux fleurs. A noter que le dernier cité, a directement accédé au niveau 2 fleurs.

Pour rappel, le label "villes et villages fleuris" valorise une démarche d'amélioration du cadre de vie des communes. Ce dernier prend notamment en compte la végétalisation des espaces publics, la préservation des ressources naturelles, la protection de la biodiversité, ou encore, l'adaptation au changement climatique. Suivant leur implication, les communes sont notées sur une échelle de zéro à quatre fleurs.

