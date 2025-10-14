Actualité
Digoin fleurs
DIGOIN. Crédit : Mission Tourisme Saône-et-Loire

Six communes labellisées "villes et villages fleuris" en Saône-et-Loire

  • par Loane Carpano

    • Six communes ont récemment reçues le label "villes et villages fleuris" dans le département de la Saône-et-Loire.

    Six nouvelles communes ont récemment été labellisées "villes et villages fleuris" en Saône-et-Loire. Parmi elles : les communes de Branges, Digoin et de Saint-Marcel ont obtenu trois fleurs. Les villages d'Etang-sur-Arroux, le Breuil et de Virey-le-Grand ont quant à eux été distingués de deux fleurs. A noter que le dernier cité, a directement accédé au niveau 2 fleurs.

    Pour rappel, le label "villes et villages fleuris" valorise une démarche d'amélioration du cadre de vie des communes. Ce dernier prend notamment en compte la végétalisation des espaces publics, la préservation des ressources naturelles, la protection de la biodiversité, ou encore, l'adaptation au changement climatique. Suivant leur implication, les communes sont notées sur une échelle de zéro à quatre fleurs.

    Lire aussi : Lyon obtient la quatrième fleur des Villes et villages fleuris

    à lire également
    Fondue festival gastronomie
    Haute-Savoie : le festival de la cuisine de montagne "Toquicimes" revient pour une 8e édition

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Digoin fleurs
    Six communes labellisées "villes et villages fleuris" en Saône-et-Loire 09:36
    Fondue festival gastronomie
    Haute-Savoie : le festival de la cuisine de montagne "Toquicimes" revient pour une 8e édition 09:00
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon engage un vaste plan de réhabilitation aux Plantées à Meyzieu 08:22
    PAF Police aux frontières
    Meurtre d'un chrétien irakien à Lyon : l'affaire confiée au pôle antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris 07:52
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce mardi 07:38
    d'heure en heure
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Une nouvelle journée entre grisaille et éclaircies à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus 07:14
    Jérémie Bréaud
    "Nous allons droit dans le mur", alerte Jérémie Bréaud 07:00
    Saint-Priest, copropriétés Bellevue
    Saint-Priest : un nouveau plan de sauvegarde pour rénover les copropriétés Bellevue 13/10/25
    faits divers
    Rillieux-la-Pape : repéré avec son drone, il détenait plus de 100g de cannabis 13/10/25
    stationnement parking à Lyon SUV à Lyon
    "Aveuglement idéologique" : le tacle de l'opposition à la Métropole de Lyon concernant le stationnement 13/10/25
    Saône-et-Loire : Isovoo prévoit de doubler la superficie de son site 13/10/25
    Lyon : Monica Bellucci convoquée au tribunal dans une affaire de droits d'auteur 13/10/25
    Lyon sous le ciel automnal.
    Météo : une semaine sous la grisaille avant le retour du soleil à Lyon 13/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut