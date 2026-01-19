À Rillieux-la-Pape, un coup de feu tiré sur la porte d'un appartement

La porte d'un appartement de Rillieux-la-Pape a été visée par un coup de feu dimanche.

Un coup de feu a été tiré sur la porte d'un logement à Rillieux-la-Pape dimanche soir vers 21 h 45. Selon nos confrères du Progrès, la balle tirée n'a pas traversé la porte de cet appartement situé place Lenôtre dans le quartier des Alagniers à Rillieux-la-Pape.

Une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs. Selon le voisinage, deux individus étaient présents au moment des faits et ont immédiatement pris la fuite.