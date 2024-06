De la modération ce soir au siège du RN dans le Rhône, devant les résultats du premier tour des élections législatives, malgré les bons scores du parti à la flamme qui se profilent dans le département. Ambiance.

Joie modérée. Au siège du RN dans le Rhône, militants et candidats n’ont pas sauté au plafond en découvrant les résultats nationaux. Tous se disent “satisfaits”, sans plus, et attendent avec impatience le second tour, “le vrai tour” selon plusieurs militants rencontrés près du buffet charcutier du RN.

“Il faut remercier les électeurs. Nous rendons hommage aux candidats qui ont un profil différent. J’espère qu’il n’y aura pas de bloc qui se forme contre nous, notamment ceux qui s’allient même s’ils n’ont pas les mêmes idées. Je pense que le plafond de verre a explosé avec Marine Le Pen. On a de nouvelles figures qui savent donner confiance. Pour la suite, nous allons attendre les accords possibles. On aura besoin de tout le monde dont Reconquête et Debout la France. On appelle une partie des LR à voter pour nous. Pour le second tour, j’appelle les 30% qui n’ont pas voté à venir se mobiliser pour un changement radical” avance André Pozzi, figure du RN dans le Rhône, qui recevait chez lui les candidats du parti à la flamme pour découvrir les résultats.

A Lyon, “s’implanter pour progresser”

Du côté des candidats, alors que les résultats précis de chaque circonscription ne sont pas encore connus, on sait déjà que ce sera compliqué sur les territoires de Lyon et en première couronne. A l’image de Laurent Mouton, candidat RN dans la 1ère circonscription du Rhône, celle du député sortant Thomas Rudigoz (LREM) : “Notre objectif c’est de s’implanter pour progresser, et faire un travail de fond. Je crois que, dans les grandes villes comme Lyon, les gens prennent plus conscience des problèmes de sécurité. Nous avons une carte à jouer”.

Une dynamique dans le monde rural ?

De fait, pour beaucoup, c’est clair : les chances de passages au second tour puis de victoires, concernent essentiellement les communes les plus rurales (8e, 9e, 10e, 11e, et 13e circonscription). Jonathan Géry (RN), candidat dans la 8e circonscription résume : “On ne va pas se mentir, nous sommes satisfaits. On est encore dans le flou pour la circonscription. On parle de quatre candidats éligibles au second tour, donc on va voir. Je pense que ce vote confirme le besoin d’alternance et les gens ne se trompent pas en votant pour nous. Je suis novice en politique, j’étais simple militant avant et je suis prêt à être député, pour servir mon pays. En 7 ans de macronisme, qu’ont fait les gens de la majorité ? Nous sommes un pays en déclin, on ne peut plus se chauffer, le pouvoir d’achat est en berne, il y a un ensauvagement de la société… Je demande ce qu’on fait les élus de la majorité pendant leur mandat”.

“Soit le chaos de la gauche, soit nous, avec Jordan Bardella”

Même son de cloche pour la figure montante du RN dans le Rhône, Tiffany Joncourt, candidate dans la 13e circonscription : “La dynamique des européennes se poursuit. C’est soit le chaos de la gauche, soit nous avec Jordan Bardella et son programme. Les Français sont dégoûtés des années de la majorité d’Emmanuel Macron. Ils se tournent aujourd’hui vers le choix de la raison. On sera dès demain sur le terrain pour convaincre les concitoyens. Nos trois sujets phares sont : le pouvoir d’achat, la sécurité et l’immigration”. Charles, un militant présent sur place développe : “Je crois que les partis traditionnels de gauche se sont affaiblis en se liant avec LFI, qui fait plus peur que nous à présent. On a l’impression que ça va dans le bon sens mais qu’il y a encore du travail. On est assez contents. On est dans les clous, c’est plus au moins les résultats que nous attendions. Mais on sait que ça va être serré pour le second tour.”