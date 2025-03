François Bayrou en a fait l’une de ses priorités à la surprise quasi générale de la classe politique française. Il tient absolument à réviser la loi spécifique à Paris, Lyon et Marseille pour les élections municipales

François Bayrou l’a même assuré dans son discours de politique générale : il souhaite, comme une partie de la droite parisienne et les députés Renaissance, que les maires de ces trois grandes villes soient directement élus par les habitants et non plus désignés par leurs pairs dans un troisième tour. Le futur scrutin casserait aussi le jeu des arrondissements qui peut permettre en de rares occasions (comme la victoire de Gérard Collomb en 2001) de conquérir une ville tout en étant minoritaire en voix.