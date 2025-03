Et si Lyon organisait la cérémonie des JO 2030 ?

Bruno Bernard et Grégory Doucet souhaitent que leurs collectivités participent aux JO d'hiver 2030 mais sont toujours snobés par les régions organisatrices.

Les absents sont parfois plus remarqués que les présents. Lors de la création du comité d’organisation des Jeux olympiques (Cojo) d’hiver 2030 au Groupama Stadium, Grégory Doucet et Bruno Bernard n’étaient pas de la fête. Les édiles écologistes n’ont pas boudé l’événement. Ils n’ont tout simplement pas été invités par les Régions PACA et Auvergne-Rhône-Alpes qui portent la candidature. “J’ai découvert cela en arrivant ici, ce n’est pas bien, je n’aurais pas fait ça”, a déclaré Michel Barnier, l’ancien Premier ministre et parrain des JO 2030.