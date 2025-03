Shopping bien-être à Lyon

Notre sélection dans les boutiques lyonnaises

Élégance et confort absolu

Avec la nouvelle collection Zéphire de chez Carré Blanc, vous allez adorer vous coucher ! À la fois raffinée et décontractée, cette housse de couette plaît aussi pour ses motifs délicats et sa texture douce et légère en gaze de coton. À assortir sans complexe avec du linge de lit uni ou imprimé. Petit plus : elle ne se repasse pas !

Housse de couette Zéphire ivoire cœur 140 x 200 cm – 160 euros.

Carré Blanc – Lyon 2e, Lyon 4e, Lyon 6e, Lyon 8e

Legging massant

Faire rimer sport avec confort ? C’est possible, avec ce legging nouvelle génération, conçu pour offrir un massage pendant l’exercice. L’objectif : améliorer la circulation sanguine, réduire le risque de blessures et aider à la récupération musculaire grâce à son tissu texturé agrémenté de boutons 3D. Un must procurant bien-être et énergie qui deviendra vite un incontournable de vos séances de sport.

Legging Anita active – 119,95 euros.

Lovina – 1, rue des Nuits, Lyon 4e

Spode – 13, rue Tupin, Lyon 2e

Terre de Rando – 81, Grande-Rue-de-la-Croix-Rousse, Lyon 4e

Bonne nuit les petits

Conçue spécialement pour favoriser la relaxation et l’endormissement, cette tisane bio a été préparée à la main à Lyon, dans l’atelier de la marque Chabiothé. Camomille, mélisse, lavande… chaque ingrédient a été soigneusement sélectionné pour sa qualité et ses vertus apaisantes. La promesse d’une dégustation plaisir en soirée, avec à la clé un sommeil paisible et réparateur.

Tisane pour dormir Bio – 10,90 euros les 200 grammes.

Atelier boutique Chabiothé – 88, rue Marius-Berliet, Lyon 8e

Soin haute précision

Prestation phare du spa Algotherm, le soin visage Ocean Tech vous procurera une véritable détente propice au lâcher-prise. Réalisé sur mesure après un diagnostic pointu de votre peau, il alterne techniques manuelles et technologies innovantes et éprouvées telles que cryothérapie, aqua peeling, traitement par LED… Le résultat est édifiant : votre peau est lissée et repulpée, vous vous sentez relaxée…

Soin visage Ocean Tech. À partir de 85 euros les 25 minutes.

Spa Algotherm – 49, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Des fleurs et de la bonne humeur

“Des fleurs partout, tout le temps”, tel est l’adage de la Lyonnaise Cécile Chatain, devenue fleuriste par passion suite à une reconversion. Membre du Collectif de la fleur française, sa boutique en ligne propose, entre autres, des fleurs fraîches et de saison, produites localement. N’hésitez pas à tester l’abonnement mensuel. Cécile s’adaptera à vos goûts et vos envies pour vous livrer chaque mois un bouquet sur mesure, qui égaiera votre intérieur et votre humeur.

Abonnement mensuel – À partir de 25 euros par mois le bouquet.

www.lestribulationsflorales.com

Design holistique

Ce bouquet parfumé de la toute nouvelle collection Iconic Color chez Esteban Paris Parfums décore votre intérieur tout autant qu’il l’embaume. Preuve que le design peut aussi avoir des vertus holistiques ! Disponible en deux fragrances – Teck et Tonka et Iris Cachemire –, il offre un véritable voyage sensoriel et vous plonge dans une atmosphère réconfortante.

Bouquet parfumé rechargeable, 49,95 euros.

Galeries Lafayette Westfield la Part-Dieu – 42, boulevard Eugène-Deruelle, Lyon 3e

Voyage sensoriel

Dernière-née de la collection “The Ritual of Sakura” de la marque Rituals, cette brume enveloppe votre corps d’un voile scintillant et hydratant. Délicatement parfumée à la fleur de cerisier, elle s’inspire de la tradition japonaise du hanami, qui célèbre la beauté des cerisiers en fleurs. L’occasion d’un véritable moment de douceur, à la fois relaxant et ressourçant.

Brume scintillante The Ritual of Sakura – 17,90 euros.

Rituals – Centre commercial Écully Grand Ouest (nouvelle boutique), chemin Jean-Marie-Vianney, Écully. Et aussi à Lyon 2e, Lyon 3e, Saint-Genis-Laval et Villeurbanne

Bien-être d’exception

Spécialement imaginée pour les bébés, les femmes enceintes et en post-partum, cette huile apaisante et hydratante est 100 % naturelle et biologique, et fabriquée à partir d’ingrédients d’origine française. Délicatement parfumée, elle est l’occasion d’une routine de massage apaisante et s’applique aussi bien sur le corps et les cheveux que sur le visage. Un produit de la jeune marque prometteuse La Rêverie, récemment créée par deux sœurs lyonnaises.

L’Huile Rêvée – 48 euros.

lareverie.co