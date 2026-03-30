Politique
Grégory doucet reçoit l’écharpe de maire de mains du doyen de l’assemblée Jean-Michel Aulas. Election Grégory Doucet conseil municipal de Lyon

Grégory Doucet, maire de Lyon

  • par LR

    • Grégory Doucet est maire de Lyon pour un second mandat, à la tête d'une ville de 500 000 habitants en cohabitation inédite avec une Métropole passée à droite.

    Né le 22 août 1973 à Paris, Grégory Doucet grandit aux Ulis en Essonne. En 2002, il commence sa carrière dans l'humanitaire, puis s'installe à Lyon en 2009 comme responsable des opérations en Afrique de l'Ouest pour Handicap International.  Diplômé de l'ESC Rouen, c'est un homme de terrain forgé par dix ans passés à construire des crèches et des écoles au Népal et au Burkina Faso, loin des couloirs feutrés des partis.

    Il rejoint EELV en 2006, milite activement dans les associations environnementales lyonnaises et devient secrétaire de la section lyonnaise du parti en 2017. En 2020, dans le sillage de la vague verte nationale, il est élu maire de Lyon avec 51 voix sur 73, premier écologiste à occuper cette fonction, succédant à Gérard Collomb.

    Son second mandat, il l'arrache de justesse en mars 2026 au terme d'une « remontada » que personne n'avait vu venir. Donné perdant dans tous les sondages, il est réélu avec 50,67 % des voix face à Jean-Michel Aulas, soit moins de 3 000 voix d'écart.  Il entame ce nouveau mandat dans une situation inédite : pour la première fois, la Ville et la Métropole sont aux mains de majorités politiques opposées.

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