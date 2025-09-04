Actualité
Policiers. @Hugo LAUBEPIN
Policiers au palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Un jeune de 13 ans mis en examen pour le meurtre d'un adolescent à Caluire-et-Cuire

  • par La rédaction avec AFP

    • Le garçon suspecté d'avoir tué un adolescent à Caluire dimanche soir a été placé en détention provisoire.

    Un adolescent de 13 ans a été mis en examen et écroué pour le meurtre d'un adolescent de 16 ans, poignardé dimanche soir à Caluire-et-Cuire dans le quartier de Montessuy a indiqué le parquet jeudi à l'AFP.

    Le collégien, qui n'a pas d'antécédent judiciaire, avait été interpellé lundi. Mis en examen mercredi soir pour "homicide volontaire", il été placé en détention provisoire, a précisé le parquet. "Il conteste fermement avoir voulu donner la mort à la victime", a déclaré à l'AFP son avocat Hosni Maati, sans vouloir en dire plus à ce stade.

    "Pour le motif, on ne sait pas réellement à ce stade"

    Vers 22 h 30 dimanche, il avait abordé un groupe de trois amis. Dans des circonstances qui restent à éclaircir, il avait frappé l'un d'eux au thorax avec un couteau, selon une source proche de l'enquête. Admise à l'hôpital avec un pronostic vital engagé, la victime avait succombé à ses blessures dans la nuit.

    D'après cette source, le jeune tué était en alternance dans un lycée professionnel et l'adolescent de 13 ans fait partie d'une équipe de jeunes footballeurs de l'Olympique lyonnais, à un haut niveau. "Ce n'est pas l'ombre d'un trafic ou d'un réseau criminel", avait écrit lundi sur X le maire LR de la commune Bastien Joint, déplorant "un différend personnel qui a dégénéré".

    Celui-ci remontait à cet été, quand le plus jeune avait tenté de voler le téléphone du second qui s'était rebellé, selon la source proche de l'enquête. "Les rumeurs de vol de téléphone sont infondées : il n'existe aucune condamnation ni procédure judiciaire contre lui à ce sujet", a commenté Me Maati.

    "Pour le motif, on ne sait pas réellement à ce stade", a souligné le procureur de Lyon Thierry Dran.

