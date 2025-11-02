Actualité
La Saône en crue à Lyon. (@Guillaume Lamy)

La Saône toujours en crue ce dimanche à Lyon

  • par Clémence Margall

    • Météo France maintient sa vigilance jaune pour crues ce dimanche 2 novembre pour la Saône, avant une baisse des niveaux dans l’après-midi.

    Après les importantes averses de la semaine passée, le niveau de la Saône est toujours élevé. Météo France maintient donc sa vigilance jaune pour crues ce dimanche 2 novembre dans le département du Rhône. Si pour l’heure, le niveau est estimé à 2m84, ce dernier devrait entamer sa baisse en fin d’après-midi, aux alentours de 17 heures.

    À noter également que les départements de la Drôme, de l’Ardèche et de la Haute-Savoie sont également en vigilance jaune pour crues.

    D’autres départements en vigilance

    Mais ces derniers sont également concernés par une vigilance jaune pour pluie et inondations, tout comme la Savoie, l’Ain et l’Isère jusqu’à midi environ.

    Une vigilance pour avalanches est par ailleurs en vigueur depuis 6 heures ce matin en Haute-Savoie et en Savoie.

    Lire aussi : Vigilance crue : la navette fluviale à l'arrêt jusqu'à dimanche à Lyon

    Article payant Et si la dissolution semait la pagaille dans les municipales ?

