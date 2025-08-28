Actualité
campus des berges du Rhône université Lyon 2
Le campus des berges du Rhône de l’université Lyon 2. (@Université Lumière Lyon 2)

Lyon 2 et Villeurbanne scellent un partenariat inédit dans la métropole

  • par La rédaction

    • L'Université Lumière Lyon 2 et la Ville de Villeurbanne ont signé mardi une convention-cadre de coopération, première du genre dans la Métropole de Lyon.

    La présidente de Lyon 2, Isabelle von Bueltzingsloewen, et la première adjointe de Villeurbanne, Agnès Thouvenot, ont formalisé le 26 août un partenariat qui fait suite à deux années de collaborations croissantes. 45 projets de recherche, 24 groupes d'étudiants et 13 doctorants ont déjà consacré leurs travaux au territoire villeurbannais.

    "Si notre université n'est pas implantée physiquement à Villeurbanne, elle y est pourtant très présente, à travers des projets et des dynamiques partenariales que cette convention vient aujourd'hui reconnaître", a souligné Isabelle von Bueltzingsloewen.

    Pour Agnès Thouvenot, cet accord permet "que la science et la société dialoguent et se fabriquent ensemble, partout, tout le temps". La ville mise sur cette alliance pour identifier de nouveaux terrains de recherche et favoriser les travaux étudiants au service de l'intérêt général.

    La convention couvre notamment les actions de médiation scientifique, comme les travaux d'étudiants en licence Nature en ville sur la végétalisation ou ceux du master Géomatique sur la surchauffe urbaine.

    À Lyon, trois nouveaux élus rejoignent "L'Après", mouvement lancé par des dissidents de LFI

