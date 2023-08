On a testé pour vous le bateau électrique sur la Saône à Lyon

Lyon Capitale a testé pour vous la balade en bateau électrique pour remonter la Saône à Lyon avec Cap Confluent.

Naviguer sur la Saône en bateau électrique avec Cap Confluent, c'est désormais possible. Lyon Capitale a testé pour vous la balade d'une heure, de Confluence aux 24 colonnes à Lyon.

Avec une flotte de 16 bateaux - 12 thermiques et trois électriques sans permis, plus un permis bateau - Cap Confluent s'impose comme l'acteur principal de la navigation fluviale sur la darse de Confluence. "On est les seuls à proposer ce genre d'activités, et ça plaît aux familles", se réjouit Maxime, gérant de la société présente depuis 10 ans à Lyon. À noter que les bateaux peuvent accueillir entre sept et 10 personnes selon le gabarit choisi. Une idée originale en été et qui semble séduire Lyonnais et touristes, puisque Cap Confluent revendique avoir réussi à attirer 30 000 curieux en 2022.

Cap Confluent, location de bateaux sur la Saône @ Cheyenne Gabrelle

L'électrique, la nouveauté

Depuis cette année, l'entreprise a entamé une petite révolution en proposant des balades en bateau 100 % électrique. "C'est vraiment une année test, et un nouveau métier qu'on découvre. C'est aussi une autre façon de naviguer", avoue le trentenaire. D'ailleurs, à terme, Cap Confluent aimerait remplacer la totalité de sa flotte par des engins 100 % électriques, plus respectueux de l'environnement. D'abord parce qu'il y a "de la demande, mais aussi parce que le coût de l'essence revient cher", reconnaît le Lyonnais. Une évolution qui a toutefois un impact sur la vitesse des bateaux, celle-ci passant de 10 à 7 km/h.

Bien que le prix d'achat d'un bateau électrique "coûte le triple" du thermique (environ 10 000 euros), Cap Confluent a toutefois préféré s'aligner sur le même tarif de location que pour un bateau thermique, soit à partir de 50 euros de l'heure pour les bateaux sept places. Pour l'anecdote, chaque bateau porte le nom d'un quartier de Lyon, Cordeliers, Monplaisir, Croix-Rousse, Célestins...

Sans un bruit

Après quelques brèves consignes de navigation, le bateau s'élance pour une heure de trajet. Le temps de voguer jusqu'aux berges du palais des 24 colonnes et de revenir. Bien plus souple qu'un volant de voiture, il faudra se munir d'un peu de patience pour maîtriser le cap de l'engin, mais après quelques bords on prend le coup de main. À bord du bateau électrique, le silence est d'or. On entend l'eau qui s'écoule sous la coque. C'est le calme, à la différence des moteurs de bateaux classiques.

Cap Confluent, bateau électrique sur la Saône @ Cheyenne Gabrelle

Sur notre itinéraire, pas de dauphin, mais des kayaks. Parfois, on croise les autres engins de location, ou des passants perchés sur les ponts qui nous saluent. D'ailleurs, comme sur la route, il y a des règles de circulation à respecter, notamment le fait de naviguer à droite et de suivre les panneaux de signalisation sur la voie navigable. Mais pas de panique, l'équipe de Cap Confluent transmet un cahier de bord à chaque équipage avant sa montée à bord.

Les passagers peuvent également emporter leur pique-nique et profiter de plus longues balades jusqu'à l'Île Barbe, ou encore l'Écluse de Couzon-au-Mont-d’Or, en traversant tout Lyon. En une heure, vous aurez tout de même le temps de voguer le long d'une partie des quais de Saône et d'apercevoir Saint-Georges et Saint-Jean.

Cap Confluent, bateau électrique sur la Saône @ Cheyenne Gabrelle

Les réservations se font directement sur le site de Cap Confluent. À noter que les bateaux peuvent se louer entre mars et début novembre.

Ouvert de 10h à 21h, sept jours sur sept.