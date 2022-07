Julien, 31 ans, a perdu la vie en septembre 2019, heurté par le pilote d'un bateau au lac du Bourget, en Savoie. La procédure judiciaire classée sans suite, le père de la victime lance un appel au pilote du bateau.

Quel drame. Julien, 31 ans, a été tué le 9 septembre 2019 sur le cas du Bourget, en Savoie, heurté par le pilote d'un bateau. L'hélice du bateau a tranché le dos du jeune homme.

Près de trois ans après le drame, le dossier a été classé sans suite. Le pilote du bateau n'a pas été retrouvé.

Michel, le père de la victime, lance un appel au pilote du bateau dans Le Progrès.

"Je ne lui en veux pas pour l‘accident, mais pour sa lâcheté. Il a laissé une personne blessée et immergée sans s’arrêter, c’est ce que je n’accepte pas [...] Je lance un appel à cette personne et à son entourage : qu’il nous apporte justice et compréhension en se dénonçant", souligne le père de la victime, recherchant "l’apaisement pour nous, pour toute la famille, pour les sœurs de Julien, ses nombreux amis, et même pour lui (le pilote). Cela lui permettrait de soulager sa conscience".