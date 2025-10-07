Actualité
bus, TCL, Lyon, transports en commun
Un bus TCL. @WilliamPham

TCL : après un panne majeure, la circulation des bus reprend progressivement ce mardi

  • par Nathan Chaize

    • Touchée par une panne majeure lundi 6 octobre, la flotte des bus TCL à Lyon reprend progressivement ce mardi matin.

    La circulation de l'ensemble des bus reprend progressivement ce mardi matin sur le réseau TCL dans la métropole de Lyon. Lundi 6 octobre, une panne majeure a touché une partie de la flotte circulant en zone 1 et 2 en raison d'un "dysfonctionnement technique".

    Ce dernier a affecté "le système de géolocalisation des véhicules et la connexion entre le réseau des bus et le Poste de commandement sécurité", indiquait Sytral mobilités lundi à la mi-journée. Or, "ce dispositif est indispensable pour garantir la sécurité des conducteurs et des usagers, notamment en permettant la transmission immédiate d’alertes et l’intervention rapide des équipes de sécurité et des forces de l’ordre" justifiait l'autorité organisatrice des transports en commun.

    "Des mesures d’accompagnement spécifiques et exceptionnelles ont été immédiatement déployées afin de garantir la sécurité des usagers et des conducteurs et permettre le maintien de l’exploitation des lignes majeures", assure par ailleurs Sytral mobilités. Les voyageurs sont invités a consulter le site TCL pour s'informer sur l'état du trafic.

    à lire également
    Fabrice Matteucci
    "Les candidats socialistes sont prêts à repartir en campagne", pointe Fabrice Matteucci

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    bus, TCL, Lyon, transports en commun
    TCL : après un panne majeure, la circulation des bus reprend progressivement ce mardi 07:14
    Fabrice Matteucci
    "Les candidats socialistes sont prêts à repartir en campagne", pointe Fabrice Matteucci 07:00
    Centre commercial de Lyon Confluence
    Lyon : Maxi Zoo, Bershka... de nouvelles enseignes s'installent à Confluence 06/10/25
    Collision mortelle dans le 3e arrondissement de Lyon : le motard est sorti du coma 06/10/25
    Médias : Zonebourse rachète l’agence Option Finance 06/10/25
    d'heure en heure
    Festival du court-métrage : voici les lauréats de Filmoramax Lyon 06/10/25
    Lyon : Tony Parker Senior est décédé annonce son fils Tony Parker 06/10/25
    Rhône : une semaine de l'intégration des primo-arrivants axée sur l'emploi 06/10/25
    Soitec : Steve Babureck promu vice-président exécutif et président de la branche américaine 06/10/25
    Drôme : le tunnel du col de la Machine fermé du 6 au 10 octobre 06/10/25
    Chat 3D : la start-up fondée à Lyon lève 3 millions d'euros 06/10/25
    Ekiden
    Grenoble : plus de 4 000 coureurs ont pris le départ de l'Ekiden 06/10/25
    A41
    Haute-Savoie : l'A41 rouverte ce lundi après une opération "60 h chrono" réussie 06/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut