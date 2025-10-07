TCL : après un panne majeure, la circulation des bus reprend progressivement ce mardi

Touchée par une panne majeure lundi 6 octobre, la flotte des bus TCL à Lyon reprend progressivement ce mardi matin.

La circulation de l'ensemble des bus reprend progressivement ce mardi matin sur le réseau TCL dans la métropole de Lyon. Lundi 6 octobre, une panne majeure a touché une partie de la flotte circulant en zone 1 et 2 en raison d'un "dysfonctionnement technique".

Ce dernier a affecté "le système de géolocalisation des véhicules et la connexion entre le réseau des bus et le Poste de commandement sécurité", indiquait Sytral mobilités lundi à la mi-journée. Or, "ce dispositif est indispensable pour garantir la sécurité des conducteurs et des usagers, notamment en permettant la transmission immédiate d’alertes et l’intervention rapide des équipes de sécurité et des forces de l’ordre" justifiait l'autorité organisatrice des transports en commun.

"Des mesures d’accompagnement spécifiques et exceptionnelles ont été immédiatement déployées afin de garantir la sécurité des usagers et des conducteurs et permettre le maintien de l’exploitation des lignes majeures", assure par ailleurs Sytral mobilités. Les voyageurs sont invités a consulter le site TCL pour s'informer sur l'état du trafic.