Météo : encore une journée ensoleillée ce mardi à Lyon

La journée devrait être lumineuse ce mardi à Lyon sous des températures de saison.

Le soleil reste bien en place ce mardi entre Rhône et Saône après un lundi lumineux. Ce matin, quelques nuages d'altitude voileront le ciel ternissant plus ou moins l'éclat du soleil. Le thermomètre affiche un faible 6°C en revanche.

Au fil de la journée, les quelques nuages devrait se dissiper jusqu'en soirée. Le mercure atteindra 19°C dans l'après-midi, soit la normale de saison. Le ciel restera très lumineux en début de soirée.

A noter que dès demain, des nuages voire du brouillard sont attendus en matinée jusqu'en fin de semaine.