Les travaux se poursuivent sur la RD 36E à Orlinéas Crédit : CD69

Débutés en novembre dernier, les travaux de confortement de talus, entrepris sur la RD 36E se poursuivent dans le Rhône. La première phase de chantier est d'ailleurs terminée.

La première phase de travaux de confortement du talus sur la RD 36E à Orliénas (Rhône) est terminée. Pour rappel, ce chantier intervient après qu'une partie de la chaussée se soit affaissée.

Débutés le 17 novembre, la réalisation de la paroi type microberlinoise, composée de 364 mètres de tirants d'ancrage et les travaux de terrassement est désormais fini. La suite du chantier consistera à la pose du futur garde-corps, ainsi qu'à la phase de reconstruction du trottoir.

La circulation alternée mise en place depuis 2024 pour des raisons de sécurité est maintenue et sa distance allongée pour permettre la réalisation des travaux. Chiffré à hauteur de 190 000 euros, le chantier devrait se terminer en février prochain.

Lire aussi : Le Département lance des travaux de confortement sur la RD36E à Orliénas