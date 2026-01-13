Actualité
Travaux confortement de talus
Les travaux se poursuivent sur la RD 36E à Orlinéas Crédit : CD69

Rhône : la première phase des travaux de confortement de talus est terminée sur la RD 36E

  • par Loane Carpano

    • Débutés en novembre dernier, les travaux de confortement de talus, entrepris sur la RD 36E se poursuivent dans le Rhône. La première phase de chantier est d'ailleurs terminée.

    La première phase de travaux de confortement du talus sur la RD 36E à Orliénas (Rhône) est terminée. Pour rappel, ce chantier intervient après qu'une partie de la chaussée se soit affaissée.

    Débutés le 17 novembre, la réalisation de la paroi type microberlinoise, composée de 364 mètres de tirants d'ancrage et les travaux de terrassement est désormais fini. La suite du chantier consistera à la pose du futur garde-corps, ainsi qu'à la phase de reconstruction du trottoir.

    La circulation alternée mise en place depuis 2024 pour des raisons de sécurité est maintenue et sa distance allongée pour permettre la réalisation des travaux. Chiffré à hauteur de 190 000 euros, le chantier devrait se terminer en février prochain.

    Lire aussi : Le Département lance des travaux de confortement sur la RD36E à Orliénas

    à lire également
    Lyon : "Jamais sans Toit" se mobilisera devant la préfecture du Rhône ce mercredi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : "Jamais sans Toit" se mobilisera devant la préfecture du Rhône ce mercredi 18:01
    parcoursup ouverture site information
    Arnaques en ligne : la gendarmerie du Rhône alerte sur "l'arnaque à la tâche" 17:36
    La ligne de tramway T3 et le Rhônexpress partiellement interrompus ce mardi soir à Lyon 17:07
    Travaux confortement de talus
    Rhône : la première phase des travaux de confortement de talus est terminée sur la RD 36E 16:51
    Auvergne-Rhône-Alpes : 1 ménage sur 10 se chauffe encore au fioul 16:20
    d'heure en heure
    salle de classe collège lycée
    Lyon : une pétition contre la baisse des subventions aux établissements privés récolte 12 000 signatures 15:55
    Expulsion du gymnase Chanfray à Lyon : un collectif appelle à la mobilisation 15:20
    Parc de la Tête d'Or
    Vents violents : les parcs et cimetières de Lyon fermés ce mardi 14:53
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Vols à la roulotte près de Lyon : deux individus interpellés à Givors 14:40
    Le réaménagement de Perrache présenté par Denis Broliquier ©H.Duhoo
    Méga-tunnel d'Aulas et Sarselli à Lyon : le ministre des Transports très sceptique 13:56
    Municipales à Lyon : Képénékian enregistre deux nouveaux ralliements 13:19
    Près de Lyon : un chauffeur prend la fuite après avoir grièvement blessé une piétonne 12:46
    un avocat, juge, au palais de justice
    L'ex-président du comité du Rhône de gymnastique condamné pour agressions sexuelles sur mineur 11:55
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut