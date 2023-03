Bellecour, Cours Gambetta et Albert Thomas, la Voie lyonnaise n°12 va transformer Lyon

La Voie lyonnaise n°12, dont les dix premiers kilomètres doivent être livrés en 2026, va transformer la circulation sur des axes majeurs de Lyon.

Projet phare de la majorité écologiste à la Métropole de Lyon, fièrement porté par l'adjoint aux mobilités actives, Fabien Bagnon, les Voies lyonnaises continuent de transformer l'agglomération lyonnaise.

Plusieurs points de tension

Mardi 14 mars à l'université Jean Moulin, une nouvelle réunion publique portera sur la Voie lyonnaise n°12, qui doit relier le 9e arrondissement à Saint-Priest sur 19 kilomètres. La concertation actuelle porte sur les dix premiers kilomètres du tronçons, prévus pour 2026 et reliant l’extrémité nord de l’avenue du Sergent Michel Berthet (hors place Valmy) à Lyon jusqu’au rond-point de la Boutasse (inclus) sur l’avenue Franklin Roosevelt à Bron.

Le tracé de la Voie lyonnaise n°12. Métropole de Lyon

Un tronçon stratégique s'il en est puisqu'il transformera des points de tension de la ville : la rue du sergent Michel Berthet, le pont Bonaparte, la place Bellecour, le cours Gambetta entre autres.

Deux scénarios étudiés dans le 5e arrondissement

Dans le 5e arrondissement, deux scénarios sont étudiés et soumis à concertation, contraints par la topologie du quartier. Dans les deux cas, la Voie lyonnaise prendra la forme d'une vélo rue, sur tout ou partie du tracé. Le premier scénario rendrait l'accès du chemin Neuf réservé aux riverains, obligeant les automobilistes à prendre les quais et emprunter la montée de Choulans. Dans le second scénario, la circulation du chemin Neuf est maintenue telle quelle. Le rue de l'Antiquaille passerait alors à sens unique.

Scénario 2. Métropole de Lyon.

La Voie lyonnaise passera ensuite sur le pont Bonaparte, reliant le Vieux-Lyon à la place Bellecour. Au niveau de la rue du colonel Chambonnet, une voie de circulation automobile serait supprimée pour permettre les aménagements. Elle s'insèrera sur la place Bellecour, supprimant ainsi la piste cyclable actuelle très étroite. Le trottoir serait élargi, faisant disparaître la voie réservée aux transports en commun.

L'aménagement au niveau de la place Bellecour. Montage : Métropole de Lyon

La file de stationnement située rue de la Barre sera supprimée pour permettre la continuité de la Voie lyonnaise et l'agrandissement du trottoir. La circulation automobile ne sera toutefois pas modifiée.

Deux voies supprimées cours Gambetta et Albert Thomas

Enfin, autre point de tension, les cours Gambetta et Albert Thomas. Dans le dossier de concertation, la Métropole annonce la couleur : "Les cours Gambetta et Thomas montrent des profils similaires. Ils sont actuellement très routiers. Le gabarit existant ne permet pas l’insertion d’une piste bidirectionnelle de largeur adéquate au trafic vélo attendu (plus de 24 000 cyclistes par jour d’ici 2030) sur cette section sans supprimer de voie."

Projet cours Albert Thomas et Gambetta. Métropole de Lyon.

Ce serait donc deux voies de circulation qui disparaîtraient dans la sens Est-Ouest, passant ainsi d'une voie réservée aux bus et deux voies aux véhicules particuliers à une seule voie mixte. Une bande "fonctionnelle et paysagère", serait créée entre la Voie lyonnaise et l'axe Est-Ouest, pour permettre "de sécuriser la piste cyclable et, d’autre part, de créer des refuges piétons généreux aux traversées" et de réimplanter les places de stationnement et de livraison supprimées au Nord de l'axe.

Pour participer à la concertation en ligne, rendez-vous sur le site de la Métropole de Lyon. Deux réunions publiques sont également programmées les mardi 14 et 29 mars à 18 h 30, respectivement à l'université Jean-Moulin et au musée Lugdunum.