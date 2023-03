Lyon : début des travaux sur le pont Morand, à sens unique près de deux mois

Les travaux de réaménagement du pont Morand, entre les 1er et 6e arrondissements, ont débuté ce lundi 6 mars. La circulation sera fortement perturbée pendant plus de deux mois.

Pour faire plus de place aux piétons et aux cyclistes sur le pont Morand, qui permet de relier le 1er au 6e arrondissement, la Métropole de Lyon va supprimer une voie de circulation automobile. Ce réaménagement, dont les travaux ont débuté ce lundi 6 mars, doit permettre de faire plus de places aux cyclistes et aux piétons.

Le trottoir sud, aujourd’hui relativement étroit, passera ainsi de 1,80 m à 3,4 m et la piste cyclable protégée sera élargie de 1m20, passant ainsi de 2,80 m à 4m. À l’issue des travaux il ne restera plus qu’une voie dans chaque sens de circulation pour les automobilistes et les bus.

Circulation difficile ce lundi matin sur le pont Morand, à l'heure où débutent les travaux de réaménagement, qui feront disparaître une voie de circulation automobile dans le sens 6e-1er. (Photo Hadrien Jame)

11 semaines de travaux

La première phase de travaux durera sept semaines. Presque deux mois au cours desquels seules les automobilistes passant du 6e au 1er arrondissement pourront emprunter le pont. Les deux voies seront ensuite rétablies pour les quatre dernières semaines de travaux.

À l’heure actuelle, 25% de l’espace est dévolu aux piétons, 19% aux cyclistes et 56% aux automobilistes. À l'issue des travaux, la répartition sera de : 36% pour les piétons, 27% pour les cyclistes et 37% pour les automobilistes, précise la Métropole de Lyon.