Actualité
Boîte aux lettres
La Poste a récemment annoncé la fermeture du bureau de poste des Terreaux à Lyon. (Illustration Pixabay)

Haute-Savoie : la poste recrute des saisonniers pour les fêtes de Noël

  • par Loane Carpano

    • En prévision de la forte demande liée aux fêtes de fin d'année, la poste recrute 100 CDD saisonniers en Haute-Savoie.

    Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Comme chaque année à cette période, la poste recrute massivement. En prévision des fortes demandes liées à Noël, la poste recrute 100 CDD saisonniers en Haute-Savoie. 40 CDI sont également à pourvoir.

    Pour postuler, les intéressés sont invités à se rendre sur le site internet de la poste afin de candidater en ligne. Une fois sélectionnées, les nouvelles recrues pourront bénéficier d'un accompagnement, afin d'être prêtes pour les fêtes.

    Lire aussi : Les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes dépenseront en moyenne 470 euros pour Noël

