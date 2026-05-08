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Vue de Lyon sur les berges du Rhône @CM

Météo : le soleil de retour, une douceur printanière attendue à Lyon ce vendredi

  • par C.M.

    • Pour ce vendredi 8 mai, le soleil dominera le ciel de Lyon. Côté températures, le mercure grimpera jusqu’à 23 degrés dans l’après-midi. 

    Le soleil fait son retour ce vendredi 8 mai à Lyon, mais pour peu de temps seulement. Pour l’heure, le ciel est légèrement voilé ce matin par des nuages d’altitude et le mercure indique 9 degrés. 

    Les températures seront toutefois printanières dans l’après-midi, puisque 23 degrés sont attendus entre Rhône et Saône. Le soleil dominera largement le ciel et devrait se maintenir jusque dans la soirée. 

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