Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Douceur printanière avant le retour des orages : à quel temps s'attendre ce weekend à Lyon ?

  • par V.G.

    • Alors que débute ce vendredi un nouveau weekend prolongé, la météo s'annonce plutôt agréable à Lyon, avant le retour des orages en fin de journée dimanche.

    Pour ce weekend prolongé du 8 mai, vous aviez prévu de profiter de ces trois jours pour quitter Lyon et l'agglomération ? Ou alors vous avez justement prévu d'y rester et de profiter de ces quelques jours de repos pour vous promener dans la région lyonnaise ? Le temps devrait pouvoir vous permettre d'envisager des balades ou des randonnées tout au long du weekend.

    Ce vendredi 8 mai, le temps sera calme et dominé par le soleil avec une douceur très printanière l'après-midi, avec un thermomètre qui atteindra les 23 degrés au meilleur de la journée. Une belle journée de printemps qui contrastera avec le début de semaine particulièrement pluvieux que la région lyonnaise a connu.

    Les orages et la pluie de retour

    Samedi, c'est une nouvelle journée agréable qui est attendue à Lyon avec la persistance d'un temps sec, avec seulement quelques nuages au cours de la journée. Les températures resteront printanières avec 11 degrés le matin et jusqu'à 25 degrés dans l'après-midi.

    Enfin, dimanche, le retour d'un temps instable est attendu avec un risque d'averses et éventuellement d'orages en seconde partie de journée, notamment sur les reliefs. De la pluie et du vent de sud qui entraîneront une légère baisse des températures. Il fera plus qu'une vingtaine de degrés au meilleur de la journée dimanche.

    Avant un début de semaine prochaine qui devrait de nouveau se vivre sous les orages à Lyon et dans toute la région lyonnaise.

    à lire également
    Décès d'André Cerdini, président du procès historique de Klaus Barbie à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Douceur printanière avant le retour des orages : à quel temps s'attendre ce weekend à Lyon ? 08:08
    Décès d'André Cerdini, président du procès historique de Klaus Barbie à Lyon 07:49
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:29
    Un jeudi sec entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 19 degrés attendus 07:14
    "Il faut créer un véritable choc d’offre" : comment Alexandre Vincendet veut relancer le logement à Lyon 07:00
    d'heure en heure
    En images. À Genas, la place Jean Jaurès et le parking Henri Despréaux font peau neuve 06/05/26
    Gendarmes
    Des objets de contrefaçon et trois kilos de cannabis découverts dans une maison au sud de Lyon 06/05/26
    Consultation du Dr Braun, de Sepherine, 8 mois, allergique à la noix de Cajou
    Allergies : les Hospices civils de Lyon innovent pour désensibiliser dès le plus jeune âge 06/05/26
    Renaud Durand nommé secrétaire aux affaires régionales auprès de la préfète du Rhône 06/05/26
    Villeurbanne : un appartement mis aux enchères pour... 25 000 euros 06/05/26
    Métropole de Lyon : pour les Nuits Sonores, TCL adapte et renforce son réseau 06/05/26
    "S'adapter aux nouvelles pratiques" : Comment réconcilier les lecteurs avec leurs librairies ? 06/05/26
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Grève des cheminots ce jeudi : des perturbations prévues dans les TER d'Auvergne-Rhône-Alpes 06/05/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut