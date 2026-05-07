Alors que débute ce vendredi un nouveau weekend prolongé, la météo s'annonce plutôt agréable à Lyon, avant le retour des orages en fin de journée dimanche.

Pour ce weekend prolongé du 8 mai, vous aviez prévu de profiter de ces trois jours pour quitter Lyon et l'agglomération ? Ou alors vous avez justement prévu d'y rester et de profiter de ces quelques jours de repos pour vous promener dans la région lyonnaise ? Le temps devrait pouvoir vous permettre d'envisager des balades ou des randonnées tout au long du weekend.

Ce vendredi 8 mai, le temps sera calme et dominé par le soleil avec une douceur très printanière l'après-midi, avec un thermomètre qui atteindra les 23 degrés au meilleur de la journée. Une belle journée de printemps qui contrastera avec le début de semaine particulièrement pluvieux que la région lyonnaise a connu.

Les orages et la pluie de retour

Samedi, c'est une nouvelle journée agréable qui est attendue à Lyon avec la persistance d'un temps sec, avec seulement quelques nuages au cours de la journée. Les températures resteront printanières avec 11 degrés le matin et jusqu'à 25 degrés dans l'après-midi.

Enfin, dimanche, le retour d'un temps instable est attendu avec un risque d'averses et éventuellement d'orages en seconde partie de journée, notamment sur les reliefs. De la pluie et du vent de sud qui entraîneront une légère baisse des températures. Il fera plus qu'une vingtaine de degrés au meilleur de la journée dimanche.

Avant un début de semaine prochaine qui devrait de nouveau se vivre sous les orages à Lyon et dans toute la région lyonnaise.