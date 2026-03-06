Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

C'est une fin de semaine particulièrement douce, malgré la présence d'un épais voile nuageux, qui attend toute la région lyonnaise ce vendredi 6 mars 2026.

Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, le temps s'annonce nuageux à Lyon. Un épais voile nuageux, associé à des poussières de sable du Sahara sera présent tout au long de la journée dans l'agglomération. Des conditions qui entrainent un épisode de pollution dans le bassin lyonnais.

Côté températures il fait 7 degrés ce vendredi matin et le thermomètre grimpera jusqu'à 19 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison (+7 degrés). Et une douceur qui se poursuivra au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine à Lyon.