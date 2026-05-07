Un jeudi sec entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 19 degrés attendus

Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

Ce jeudi le temps s'annonce enfin sec et plutôt calme à Lyon, avec le soleil qui alternera avec des nuages tout au long de la journée.

Après un début de semaine très pluvieux, le temps sec est de retour à Lyon ce jeudi 7 mai 2026. Une tendance à l'amélioration qui apportera quelques éclaircies tout au long de la journée sous un vent de nord-ouest très léger.

Côtés températures il fait 10 degrés ce jeudi matin et le mercure atteindra les 19 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison, avant un weekend du 8 mai qui s'annonce printanier et agréable à Lyon.