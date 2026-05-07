Actualité
Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

Un jeudi sec entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 19 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • Ce jeudi le temps s'annonce enfin sec et plutôt calme à Lyon, avec le soleil qui alternera avec des nuages tout au long de la journée.

    Après un début de semaine très pluvieux, le temps sec est de retour à Lyon ce jeudi 7 mai 2026. Une tendance à l'amélioration qui apportera quelques éclaircies tout au long de la journée sous un vent de nord-ouest très léger.

    Côtés températures il fait 10 degrés ce jeudi matin et le mercure atteindra les 19 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison, avant un weekend du 8 mai qui s'annonce printanier et agréable à Lyon.

    à lire également
    Décès d'André Cerdini, président du procès historique de Klaus Barbie à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Décès d'André Cerdini, président du procès historique de Klaus Barbie à Lyon 07:49
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:29
    Un jeudi sec entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 19 degrés attendus 07:14
    "Il faut créer un véritable choc d’offre" : comment Alexandre Vincendet veut relancer le logement à Lyon 07:00
    En images. À Genas, la place Jean Jaurès et le parking Henri Despréaux font peau neuve 06/05/26
    d'heure en heure
    Gendarmes
    Des objets de contrefaçon et trois kilos de cannabis découverts dans une maison au sud de Lyon 06/05/26
    Consultation du Dr Braun, de Sepherine, 8 mois, allergique à la noix de Cajou
    Allergies : les Hospices civils de Lyon innovent pour désensibiliser dès le plus jeune âge 06/05/26
    Renaud Durand nommé secrétaire aux affaires régionales auprès de la préfète du Rhône 06/05/26
    Villeurbanne : un appartement mis aux enchères pour... 25 000 euros 06/05/26
    Métropole de Lyon : pour les Nuits Sonores, TCL adapte et renforce son réseau 06/05/26
    "S'adapter aux nouvelles pratiques" : Comment réconcilier les lecteurs avec leurs librairies ? 06/05/26
    TER SNCF gare lyon part-dieu
    Grève des cheminots ce jeudi : des perturbations prévues dans les TER d'Auvergne-Rhône-Alpes 06/05/26
    Isère : les urgences de Bourgoin-Jallieu et Pont-de-Beauvoisin perturbées ce dimanche 06/05/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut