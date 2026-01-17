Nuages et pluies intermittentes : la météo à Lyon ce samedi

Une météo grisâtre recouvrira la ville de Lyon ce samedi 7 janvier, avec des pluies intermittents pouvant arriver tout au long de la journée.

La pluie et l'humidité font leur grand retour à Lyon. Après la douceur et les quelques éclaircies de ces derniers jours, nuages et averses seront au rendez-vous dans le ciel lyonnais, selon le site Météo-net.

Au-delà du temps maussade qui va s'installer pour tout le week-end, les températures vont légèrement baisser. Elles avoisineront les 8°C ce samedi matin (contre 9°C la veille) et grimperont seulement jusqu'à 11°C cet après-midi, contre 14°C ce vendredi. Les températures restent toutefois 4°C au dessus des normales de saison.

Dimanche 18 janvier, le temps s'annonce plus sec, avec quelques éclaircies au cours de la journée mais des températures encore en baisse.