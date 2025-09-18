Actualité
©Tim Douet

Météo : un jeudi ensoleillé et chaud à Lyon, jusqu'à 28°C attendus

  • par Nathan Chaize

    • Le mercure atteindre jusqu'à 28°C ce jeudi à Lyon où le soleil dominera largement.

    C'est une journée estivale qui se profile ce jeudi à Lyon. En matinée, le ciel est déjà entièrement dégagé et le thermomètre affiche 12°C. Les températures vont grimper au fil de la journée jusqu'à atteindre 28°C dans l'après-midi, soit 5°C de plus que les normales de saison.

    Le mercure ne devrait pas chuter en soirée où 23°C sont attendus avec une nuit douce pour la saison. Le soleil devrait s'imposer encore vendredi et samedi, avant l'arrivée d'une dégradation dès dimanche.

    Pollution : la qualité de l'air pourrait se dégrader ce jeudi à Lyon

