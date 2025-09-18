Actualité
Photo d’illustration © TD

Pollution : la qualité de l'air pourrait se dégrader ce jeudi à Lyon

  • par La rédaction

    • La qualité de l'air est moyenne ce jeudi à Lyon et pourrait se dégrader dès demain.

    Alors que le temps devrait être particulièrement ensoleillé et doux ce jeudi et jusqu'à samedi, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes envisage une dégradation de la qualité de l'air.

    "Les concentrations d’ozone pourraient alors augmenter, ce polluant étant formé sous l’action des rayons solaires à partir d’autres polluants précurseurs", est-il indiqué. Et d'ajouter : "La qualité de l’air devrait être majoritairement dégradée dans la région, et moyenne dans la partie est."

    Entre aujourd'hui et vendredi, les concentration en particules fines devraient augmenter.

