Pollution : la qualité de l'air pourrait se dégrader ce jeudi à Lyon

La qualité de l'air est moyenne ce jeudi à Lyon et pourrait se dégrader dès demain.

Alors que le temps devrait être particulièrement ensoleillé et doux ce jeudi et jusqu'à samedi, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes envisage une dégradation de la qualité de l'air.

"Les concentrations d’ozone pourraient alors augmenter, ce polluant étant formé sous l’action des rayons solaires à partir d’autres polluants précurseurs", est-il indiqué. Et d'ajouter : "La qualité de l’air devrait être majoritairement dégradée dans la région, et moyenne dans la partie est."

Entre aujourd'hui et vendredi, les concentration en particules fines devraient augmenter.