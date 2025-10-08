Météo : de belles éclaircies attendues ce mercredi à Lyon

La journée sera de nouveau relativement lumineuse ce jeudi à Lyon.

Une nouvelle journée d'éclaircies ce mercredi à Lyon. Si en matinée, des nuages bas devraient apporter un peu de grisaille, ils seront vite dissipés au fil de la journée.

Le mercure affiche à peine 9°C ce matin, et il atteindra jusqu'à 18°C dans l'après-midi alors que le ciel s'éclaircira. En débiut de soirée, les nuages resteront présent mais le soleil dominera toujours, tandis que le thermomètre descendra à 14°C.

À noter que la journée de jeudi devrait être plus nuageuse et malgré la persistance de températures de saison.