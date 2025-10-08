Pollution : la qualité de l'air reste moyenne ce mercredi à Lyon

La circulation va être complexe sur les routes ce dimanche 12 mai. © TD_0188

Les concentrations en polluants sont à des niveaux moyens mercredi 8 octobre à Lyon.

La qualité de l'air sera "moyenne voir plus localement bonne" ce mercredi 8 octobre à Lyon indique Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. L'observatoire de la qualité de l'air note la présence d'une vent du nord qui "dispersera efficacement les polluants et la qualité de l'air".

"Les conditions météorologiques resteront peu propices à l'accumulation de pollutants", est-il indiqué. Concernant les concentrations, elles seront bonnes pour le dioxyde de souffre. Elle resteront moyenne pour les PM2,5, le dioxyde d'azote et l'ozone et les PM10.

La situation devrait rester similaire demain sous l'effet d'une météo globalement stable.