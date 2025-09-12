Actualité
Météo lyon
@WilliamPham

Météo : à quel temps s'attendre ce week-end à Lyon ?

  • par La rédaction

    • Le temps sera mitigé ce week-end à Lyon, notamment samedi où des averses ne sont pas exclues.

    La météo s'annonce changeante ce week-end entre Rhône et Saône. Samedi matin, les nuages s'imposeront petit à petit, avant un risque d'averses en seconde partie de journée. Le mercure affichera 14°C en matinée et ne dépassera par les 24°C dans l'après-midi. La nuit devrait être douce, puisque le thermomètre affichera environ 17°C.

    Dimanche, le soleil dominera avec une matinée lumineuse mais fraîche. Au fil de la journée, des nuages déborderont du nord, mais ils ne devraient pas apporter de pluies. Le mercure affichera 24°C au maximum.

    à lire également
    Dessin IA enfant école
    Villeurbanne : des séniors réinventent leurs récits de vie grâce à l'Intelligence artificielle

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Météo lyon
    Météo : à quel temps s'attendre ce week-end à Lyon ? 17:10
    Dessin IA enfant école
    Villeurbanne : des séniors réinventent leurs récits de vie grâce à l'Intelligence artificielle 16:36
    Pas de mortalité en excès recensée dans le Rhône pendant la canicule d'août 15:59
    Quartier d'affaire Part-Dieu
    Selon cette étude, le Rhône serait le meilleur département pour chercher un CDI 15:21
    Grégory Doucet porte plainte après des propos racistes sous l'une de ses vidéos 15:19
    d'heure en heure
    "Le repreneur rêvé est collectif et local" : comment Woodstower espère survivre à cette fin d'année 14:44
    La 1ère vice-présidente de la Région devient directrice de Campagne de Véronique Sarselli 14:27
    Concert : À l’Ouest, Hayden 13:56
    Biennale : Christian Rizzo, la danse de la joie 13:22
    Gare SNCF Lyon TGV
    SNCF : la circulation des TGV perturbée entre Paris et Lyon 12:47
    À Lyon, Woodstower placé en redressement judiciaire 12:14
    Rentrée culturelle : le Théâtre des Clochards Célestes plein d'espoir malgré les coupes budgétaires 11:58
    Fermeture de la N79 : dix jours de travaux et déviations en Saône-et-Loire 11:11
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut