Météo : à quel temps s'attendre ce week-end à Lyon ?

Le temps sera mitigé ce week-end à Lyon, notamment samedi où des averses ne sont pas exclues.

La météo s'annonce changeante ce week-end entre Rhône et Saône. Samedi matin, les nuages s'imposeront petit à petit, avant un risque d'averses en seconde partie de journée. Le mercure affichera 14°C en matinée et ne dépassera par les 24°C dans l'après-midi. La nuit devrait être douce, puisque le thermomètre affichera environ 17°C.

Dimanche, le soleil dominera avec une matinée lumineuse mais fraîche. Au fil de la journée, des nuages déborderont du nord, mais ils ne devraient pas apporter de pluies. Le mercure affichera 24°C au maximum.