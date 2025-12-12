Actualité
Le Lyon Antifa Fest en 2023.

Les concerts antifa auront bien lieu à Villeurbanne : la justice annule l'interdiction préfectorale

  • par Vincent Guiraud

    • La justice a suspendu l’interdiction préfectorale du festival antifa près de Lyon, permettant la tenue de concerts aux textes anti-police dès jeudi.

    Le Lyon Antifa Fest aura bien lieu ce weekend à Villeurbanne. Alors que la préfecture du Rhône avait interdit sa tenue, invoquant des troubles à l'ordre public liés à des groupes aux discours hostiles à la police, le tribunal administratif, saisi en référé, a annulé l'arrêté préfectoral d'interdiction.

    A lire aussi : Interdiction du Lyon Antifa Fest : plusieurs élus dénoncent une mesure "disproportionnée"

    "Le délibéré nous autorise à maintenir nos deux soirées (...), seule la lutte paye, à jamais antifascistes !", ont écrit les organisateurs du festival sur Instagram à quelques heures du premier concert à Villeurbanne jeudi soir.

    "Nous prenons acte de la décision du tribunal administratif et nous serons vigilants quant aux propos qui seront tenus au cours du festival", a réagi dans un communiqué la préfecture du Rhône. Celle-ci avait annoncé mercredi avoir interdit les concerts de groupes de punk rock et de rap, "coutumiers de propos +anti-système+ et +anti-police+ tels que Poésie Zéro, Costa, L'Allemand, ou Da Uzi", selon son arrêté.

    Le festival antifa "peut-être un catalyseur de plusieurs agissements violents et de troubles graves à l'ordre public lors d'affrontements", en raison de l'"antagonisme récurrent et violent entre la mouvance d'ultra-gauche et la mouvance d'ultra-droite", avait-elle justifié.

    La mairie de Lyon avait de son côté pris mardi un arrêté interdisant la tenue mercredi dans le cadre du festival d'une conférence intitulée "La Palestine: notre boussole anti-fasciste", à laquelle devait participer l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri. La mairie avait évoqué "un contexte d’augmentation significative d’actes antisémites sur le territoire" et des risques de troubles à l'ordre public.

    A lire aussi : La Ville de Lyon interdit de nouveau une conférence de l'activiste palestinien Salah Hamouri

    Ces interdictions surviennent après la diffusion de messages anti-police samedi soir à Lyon lors de la Fête des Lumières, revendiqués localement par le mouvement écologiste des Soulèvements de la Terre, et au sujet desquels la préfète a saisi la justice.

    à lire également
    L'OL assure l'essentiel et se rapproche des huitièmes de finale

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Les concerts antifa auront bien lieu à Villeurbanne : la justice annule l'interdiction préfectorale 07:36
    L'OL assure l'essentiel et se rapproche des huitièmes de finale 07:24
    Lyon soleil
    Du brouillard avant le soleil ce vendredi à Lyon, 14 degrés attendus 07:14
    Flavien Chervet, intelligence artificielle
    IA générale : "être capable de réaliser toutes les tâches cognitives productives d’un être humain" avance Flavien Chervet 07:00
    Un timbre à l'effigie de Paul Bocuse pour célébrer le centenaire du "Cuisinier du siècle" 11/12/25
    d'heure en heure
    Hospices civils de Lyon : une grève évitée mais la situation est toujours tendue 11/12/25
    ticket TCL rechargeable lyon
    Métros 24h/24 les week-ends à Lyon : les syndicats circonspects face à la proposition de Bruno Bernard 11/12/25
    Interdiction du Lyon Antifa Fest : plusieurs élus dénoncent une mesure "disproportionnée" 11/12/25
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : une boutique Aromazone ouvre au centre commercial de la Part-Dieu 11/12/25
    Cour d’assises de Lyon © Tim Douet
    À Lyon, vingt ans de prison requis contre un ex-opérateur du Samu pour des viols sur mineurs 11/12/25
    Un restaurant de la galerie marchande de Saint-Genis-Laval fermé en urgence après un contrôle sanitaire 11/12/25
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 12 au 14 décembre 11/12/25
    Avec ce dispositif inédit, l'OL espère remplir le Groupama Stadium face à Saint-Cyr 11/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut