La justice a suspendu l’interdiction préfectorale du festival antifa près de Lyon, permettant la tenue de concerts aux textes anti-police dès jeudi.

Le Lyon Antifa Fest aura bien lieu ce weekend à Villeurbanne. Alors que la préfecture du Rhône avait interdit sa tenue, invoquant des troubles à l'ordre public liés à des groupes aux discours hostiles à la police, le tribunal administratif, saisi en référé, a annulé l'arrêté préfectoral d'interdiction.

A lire aussi : Interdiction du Lyon Antifa Fest : plusieurs élus dénoncent une mesure "disproportionnée"

"Le délibéré nous autorise à maintenir nos deux soirées (...), seule la lutte paye, à jamais antifascistes !", ont écrit les organisateurs du festival sur Instagram à quelques heures du premier concert à Villeurbanne jeudi soir.

"Nous prenons acte de la décision du tribunal administratif et nous serons vigilants quant aux propos qui seront tenus au cours du festival", a réagi dans un communiqué la préfecture du Rhône. Celle-ci avait annoncé mercredi avoir interdit les concerts de groupes de punk rock et de rap, "coutumiers de propos +anti-système+ et +anti-police+ tels que Poésie Zéro, Costa, L'Allemand, ou Da Uzi", selon son arrêté.

Le festival antifa "peut-être un catalyseur de plusieurs agissements violents et de troubles graves à l'ordre public lors d'affrontements", en raison de l'"antagonisme récurrent et violent entre la mouvance d'ultra-gauche et la mouvance d'ultra-droite", avait-elle justifié.

La mairie de Lyon avait de son côté pris mardi un arrêté interdisant la tenue mercredi dans le cadre du festival d'une conférence intitulée "La Palestine: notre boussole anti-fasciste", à laquelle devait participer l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri. La mairie avait évoqué "un contexte d’augmentation significative d’actes antisémites sur le territoire" et des risques de troubles à l'ordre public.

A lire aussi : La Ville de Lyon interdit de nouveau une conférence de l'activiste palestinien Salah Hamouri

Ces interdictions surviennent après la diffusion de messages anti-police samedi soir à Lyon lors de la Fête des Lumières, revendiqués localement par le mouvement écologiste des Soulèvements de la Terre, et au sujet desquels la préfète a saisi la justice.