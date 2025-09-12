Récemment, les séniors de la résidence Marx-Dormoy (Villeurbanne) ont pu dresser des récits fictionnels tirés de leur propre histoire à l'aide de l'intelligence artificielle.

Réinventer son récit de vie avec l'intelligence artificielle ? C'est le défi qui a été lancé aux séniors de la résidence Marx-Dormoy à Villeurbanne. A travers une série d'ateliers intergénérationnels, les résidents âgés de 63 à 96 ans ont partagé leurs anecdotes, leurs petits trésors de vie, et même leurs souvenirs d'évolutions techniques : comme l'arrivée du premier téléphone.

Des échanges dont l'intelligence artificielle a tiré un récit fictionnel, drôle et décalé : l'histoire de quatre personnages inventés de toutes pièces, racontés par un cinquième nommé "Nanard". Un résultat où "Tout est faux mais tout est vrai", où les frontières entre mémoires et imaginations sont brouillées...

Mises en images sous forme d'illustrations et de podcast lus par les résidents eux mêmes, les résultats finaux sont à retrouver sur une page Instagram dédiée nommée "les.retronautes".

