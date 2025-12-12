Actualité
Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Du brouillard avant le soleil ce vendredi à Lyon, 14 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une journée relativement lumineuse qui attend Lyon et toute son agglomération ce vendredi 12 décembre.

    Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, le soleil sera présent très largement dans le ciel lyonnais ce vendredi 12 décembre. Après des brouillards matinaux, le soleil, qui pourrait être légèrement voilé, sera visible dans l'après-midi et jusqu'en début de soirée.

    Côté températures, il fera toujours très doux, avec 4 degrés ce vendredi matin mais jusqu'à 14 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 7 degrés au dessus des normales de saison. Et une douceur qui pourrait se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine à Lyon.

