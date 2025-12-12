L'OL assure l'essentiel et se rapproche des huitièmes de finale

L'Olympique Lyonnais s'est imposé difficilement à domicile face aux Néerlandais de Go Ahead Eagles (2-1). Une victoire qui permet aux Lyonnais de reprendre la tête du classement de Ligue Europa et de s'assurer au moins les barrages.

L'essentiel c'est les trois points. C'est avec cette lapalissade qu'on pourrait résumer la victoire de l'OL jeudi soir face à Go Ahead Eagles (2-1). Sur la pelouse du Groupama Stadium, les Lyonnais ont pris le meilleur sur le club néerlandais au terme d'un match de faible intensité. Après six journées de Ligue Europa, les hommes de Paulo Fonseca ont repris la tête du classement avec cinq victoires et 15 points, s'assurant de disputer au moins les barrages de la compétition.

Les Rhodaniens, avec une animation offensive très collective, ont dominé sans partage un adversaire assez faible. Ils ont ouvert la marque d'entrée avec un but du Portugais Afonso Moreira qui a converti une passe de l'Anglais Tyler Morton dès la 4e minute (1-0).

L'erreur de Tolisso

Go Ahead a égalisé en profitant d'une maladresse lyonnaise, Corentin Tolisso effectuant un mauvais contrôle sur une relance trop forte adressée par le gardien Rémy Descamps dont Milan Smit a profité (6e). Mais Lyon a rapidement repris l'avantage avec un but du Tchèque Pavel Sulc qui a repris victorieusement un ballon repoussé par le gardien Jari de Busser après un tir d'Ainsley Maitland-Niles (11e). L'OL aurait pu ajouter un troisième but dans la foulée mais le tir de Martin Satriano a heurté le poteau (22e).

En seconde période, les Lyonnais ont conservé la possession du ballon en développant quelques bonnes offensives mais sans trouver le geste juste dans la finition à l'image du tir envoyé sur la barre par Corentin Tolisso (90e) ou alors la tentative de Moussa Niakhaté repoussée sur la ligne par Joris Kramer alors que le gardien était battu (90+2).

Ils sont ainsi restés sous la menace d'une égalisation de leurs adversaires même si ces derniers n'ont jamais vraiment été dangereux.