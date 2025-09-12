"On respire" : les travaux sont terminés à la Cité Tony Garnier de Lyon

Plusieurs élus étaient présents ce vendredi 12 septembre pour présenter les immeubles réhabilités de la Cité Tony Garnier dans le quartier des Etats-Unis (8e) à Lyon.

Connue pour ses murs peints et son architecture contemporaine remarquable, la Cité Tony Garnier siège dans le quartier des Etats-Unis depuis 1930. Pensée par l'architecte du même nom, cette dernière regroupe 1 500 logements répartis dans 46 bâtiments de douze îlots. Après plusieurs réhabilitations, des études pour de nouveaux travaux avaient été lancées par Grand Lyon Habitat en 2013. L'objectif du projet : améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et les moderniser, le tout en protégeant le patrimoine existant.

Débutés en juillet 2020, ces travaux se sont achevés cet été. Six bâtiments de la cité ont ainsi été réhabilités et leurs murs peints restaurés pour un budget total de 33 millions d'euros. "L'esprit Tony Garnier a façonné notre ville et notre métropole, c'est un travail mémorial et patrimoniale majeur que nous avons réalisé ici", félicite Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon délégué à l'Habitat, présent sur place pour une visite de la cité.

Vaste plan de réhabilitation

En concertation avec les locataires de la cité, un vaste plan de réhabilitation a donc été entrepris par Grand Lyon Habitat. Pour améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment, un enduit isolant a été appliqué sur l'ensemble des façades, et les menuiseries extérieures en occultation ont été remplacées par des menuiseries en aluminium. Les planchers bas et les terrasses ont quant à eux été réisolés pour empêcher le froid et la chaleur de pénétrer dans l'habitacle. En parallèle, les chauffages électriques ont été remplacés, la cité étant désormais reliée au réseau de chaleur urbain.

Pour le confort des habitants, les parties communes et les logements ont été modernisés si nécessaires : "De nombreux logements possèdent les matériaux d'origine encore en bon état, aussi lorsque cela a été possible, ceux-ci ont été conservés", explique Grand Lyon Habitat. Cela concerne notamment : les portes en bois des logements, les sols et carrelages typiques ou encore les planchers en bois des chambres.

Les locataires ont fait le choix de garder leurs loggias fermées et de ne pas les transformer en balcon ouvert.

Les salles de bains des logements ont été entièrement rénovées

Des murs "repeints"

Véritable "musée en plein air", les murs peints de la cité Tony Garnier ont pu eux aussi faire peau neuve. Sur les bâtiments concernés par la réhabilitation, ces derniers souvent vieillis et dégradés ont pu être restaurés. Encore en cours, le projet consiste à réaliser neuf nouvelles créations, de repeindre à l'identique six fresques et d'en recomposer neuf autres. Pour l'heure, deux nouvelles créations et huit reproductions à l'identiques ont été menées.

Exemple de l'un des murs peints illustrant la Halle Tony Garnier.

"L'été il faisait trop chaud"

Et si hormis ces peintures, l'architecture des bâtiments a peu changé, la réhabilitation se ressent du côté des habitants : "Avant nous avions de gros problèmes d'humidité, de chauffage et d'isolation", partage une locataire installée dans la cité depuis 25 ans. Elle poursuit : "L'été il faisait trop chaud et l'hiver on avait très froid." Un problème disparu depuis la réhabilitation de son T3 en juin 2023 : "Depuis la réhabilitation je respire enfin, désormais je ne partirais jamais du quartier", affirme la locataire en souriant.

Si seule une partie de la cité a été réhabilitée, une seconde phase de travaux devrait permettre de réhabiliter l'ensemble des bâtiments d'ici quelques années.