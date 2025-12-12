Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Un piéton mortellement fauché sur l'A89 au niveau de Dardilly

  • par La Rédaction

    • Jeudi soir, plusieurs collisions successives ont paralysé l’A89. Un homme, percuté alors qu’il traversait l’autoroute après un premier accident, est décédé. Deux autres personnes ont été blessées.

    Un enchaînement dramatique de suraccidents a bouleversé la circulation jeudi 11 décembre au soir sur l’A89, à hauteur de Dardilly. Selon nos confrères du Progrès, peu avant 21 h 30, un premier accident a immobilisé un véhicule sur la voie de gauche dans le sens Clermont–Lyon. Son conducteur, pour une raison encore indéterminée, aurait alors tenté de traverser les quatre voies de l’autoroute.

    C’est dans le sens opposé, en direction de Clermont, qu’un automobiliste a alors heurté violemment le piéton, qui est décédé sur place malgré l’intervention rapide des secours. Quelques minutes plus tard, alors que les voitures s’accumulaient dans le bouchon créé par cette première collision, un motard a percuté un véhicule à l’arrêt. Le pilote et l’automobiliste ont été pris en charge par les secours urgence relative.

    Une série d'accident qui a rapidement provoqué un important blocage de l'A89, coupée dans les deux sens de circulation. L'axe a finalement réouvert à la circulation peu avant 1h du matin.

    A lire aussi : Accident mortel sur l’A7 au sud de Lyon : une jeune femme tuée, une autre grièvement blessée

    à lire également
    Cédric Van Styvendael
    Municipales 2026 à Villeurbanne : Cédric Van Styvendael officiellement candidat à sa propre succession

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Cédric Van Styvendael
    Municipales 2026 à Villeurbanne : Cédric Van Styvendael officiellement candidat à sa propre succession 08:17
    Un piéton mortellement fauché sur l'A89 au niveau de Dardilly 07:55
    Les concerts antifa auront bien lieu à Villeurbanne : la justice annule l'interdiction préfectorale 07:36
    L'OL assure l'essentiel et se rapproche des huitièmes de finale 07:24
    Lyon soleil
    Du brouillard avant le soleil ce vendredi à Lyon, 14 degrés attendus 07:14
    d'heure en heure
    Flavien Chervet, intelligence artificielle
    IA générale : "être capable de réaliser toutes les tâches cognitives productives d’un être humain" avance Flavien Chervet 07:00
    Un timbre à l'effigie de Paul Bocuse pour célébrer le centenaire du "Cuisinier du siècle" 11/12/25
    Hospices civils de Lyon : une grève évitée mais la situation est toujours tendue 11/12/25
    ticket TCL rechargeable lyon
    Métros 24h/24 les week-ends à Lyon : les syndicats circonspects face à la proposition de Bruno Bernard 11/12/25
    Interdiction du Lyon Antifa Fest : plusieurs élus dénoncent une mesure "disproportionnée" 11/12/25
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : une boutique Aromazone ouvre au centre commercial de la Part-Dieu 11/12/25
    Cour d’assises de Lyon © Tim Douet
    À Lyon, vingt ans de prison requis contre un ex-opérateur du Samu pour des viols sur mineurs 11/12/25
    Un restaurant de la galerie marchande de Saint-Genis-Laval fermé en urgence après un contrôle sanitaire 11/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut