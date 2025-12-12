Un piéton mortellement fauché sur l'A89 au niveau de Dardilly

Jeudi soir, plusieurs collisions successives ont paralysé l’A89. Un homme, percuté alors qu’il traversait l’autoroute après un premier accident, est décédé. Deux autres personnes ont été blessées.

Un enchaînement dramatique de suraccidents a bouleversé la circulation jeudi 11 décembre au soir sur l’A89, à hauteur de Dardilly. Selon nos confrères du Progrès, peu avant 21 h 30, un premier accident a immobilisé un véhicule sur la voie de gauche dans le sens Clermont–Lyon. Son conducteur, pour une raison encore indéterminée, aurait alors tenté de traverser les quatre voies de l’autoroute.

C’est dans le sens opposé, en direction de Clermont, qu’un automobiliste a alors heurté violemment le piéton, qui est décédé sur place malgré l’intervention rapide des secours. Quelques minutes plus tard, alors que les voitures s’accumulaient dans le bouchon créé par cette première collision, un motard a percuté un véhicule à l’arrêt. Le pilote et l’automobiliste ont été pris en charge par les secours urgence relative.

Une série d'accident qui a rapidement provoqué un important blocage de l'A89, coupée dans les deux sens de circulation. L'axe a finalement réouvert à la circulation peu avant 1h du matin.

