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Les zones d’alerte eaux superficielles « Rivières du Bugey » et « Rivières du Haut Rhône » sont placées en situation d’alerte.

Sécheresse dans l'Ain : un arrêté préfectoral impose de nouvelles restrictions sur l'eau

  • par Marc-Antoine Galand

    • Face à l'assèchement rapide des cours d'eau, la préfecture de l'Ain a déclenché de nouvelles restrictions lundi 29 juin. Le Bugey, le Haut-Rhône et la Dombes sont directement concernés.

    Dix jours de canicule et un manque de précipitations ont dégradé la situation hydrologique du département de l'Ain. En réponse, le préfet de l'Ain, Louis-Xavier Thirode, a signé un nouvel arrêté « sécheresse » mardi 29 juin 2026. La décision fait suite à une réunion du comité départemental restreint, chargé du suivi de la sécheresse. L'arrêté, disponible sur le site des services de l'État dans l'Ain, officialise le classement en alerte de plusieurs territoires. Les rivières du Bugey et du Haut-Rhône passent en alerte. La Dombes-Sud bascule en alerte renforcée.

    Concrètement, ce changement de niveau entraîne des conséquences immédiates. Les communes concernées doivent appliquer sans délai des mesures de limitation ou d'interdiction. Ces règles encadrent les prélèvements et l'utilisation de l'eau. D'autres secteurs restent pour l'instant au stade de la vigilance. C'est notamment le cas de la Plaine de l'Ain et des rivières de Bresse. Aucune restriction obligatoire ne s'y applique. Toutefois, la préfecture invite vivement les usagers à économiser leur consommation. L'objectif est de retarder au maximum la mise en place de nouvelles contraintes.

    Pour aider les habitants à s'y retrouver, la préfecture renvoie vers la plateforme VigiEau. Ce portail recense précisément la situation de chaque territoire. Il liste également les restrictions en vigueur et les bons gestes pour préserver la ressource.

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