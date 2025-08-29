Le trafic des TER toujours interrompu entre Lyon et Bourg-en-Bresse

Photo d’illustration d’un TER de la SNCF en Gare de Lyon Part-Dieu. (Crédit Cheyenne Gabrelle)

La circulation des TER entre Lyon et Bourg-en-Bresse reste interrompue ce vendredi matin.

Après une journée de galère pour les usagers de la ligne à grande vitesse sud-est liée à des vols de câble selon la SNCF, c'est la circulation des TER qui restent perturbée ce vendredi matin.

La ligne reliant Lyon et Bourg-en-Bresse reste interrompu dans ce sens et fortement perturbée dans le sens Bourg-en-Bresse-Lyon. La SNCF évoque des pannes de signalisation à plusieurs endroits de la ligne.

Un train circule toujours en Lyon et Bourg-en-Bresse mais il ne dessert aucune des neuf gares situées entre les deux villes. La reprise du trafic est prévue pour 16 heures indique la SNCF.