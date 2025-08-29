Actualité
TER SNCF gare lyon part-dieu
Photo d’illustration d’un TER de la SNCF en Gare de Lyon Part-Dieu. (Crédit Cheyenne Gabrelle)

Le trafic des TER toujours interrompu entre Lyon et Bourg-en-Bresse

  • par La rédaction

    • La circulation des TER entre Lyon et Bourg-en-Bresse reste interrompue ce vendredi matin.

    Après une journée de galère pour les usagers de la ligne à grande vitesse sud-est liée à des vols de câble selon la SNCF, c'est la circulation des TER qui restent perturbée ce vendredi matin.

    La ligne reliant Lyon et Bourg-en-Bresse reste interrompu dans ce sens et fortement perturbée dans le sens Bourg-en-Bresse-Lyon. La SNCF évoque des pannes de signalisation à plusieurs endroits de la ligne.

    Un train circule toujours en Lyon et Bourg-en-Bresse mais il ne dessert aucune des neuf gares situées entre les deux villes. La reprise du trafic est prévue pour 16 heures indique la SNCF.

    bouchon trafic urbain
    Du monde sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes en ce dernier week-end de vacances scolaires

