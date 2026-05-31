4 scénarios pour (re)faire de la place aux voitures en Presqu’île

Lyon Capitale s'est penché sur quatre options qui permettrait à la Métropole de Lyon de proposer aux automobilistes une traversée ouest-est de la Presqu'île, rue Grenette ou ailleurs.

1. L’option du retour en arrière : la plus coûteuse

C’est l’hypothèse la plus coûteuse. Politiquement comme financièrement. Pour retourner à la situation qui préexistait avant l’entrée en vigueur de la ZTL de Lyon, la Métropole devrait envoyer des bulldozers rue Joseph-Serlin alors même que les nouveaux aménagements devraient être livrés à la fin de l’été. “Ce serait un suicide politique”, sourit Valentin Lungenstrass, adjoint Les Écologistes à Lyon. La Métropole de Lyon, sous le mandat des écologistes, avait lancé un lifting à 2 millions d’euros de cette rue qui longe l’hôtel de ville, débarrassée des bus qui la sillonnaient depuis des décennies. La rue va être pavée et arborée. “Ce scénario me paraît d’autant plus improbable que Véronique Sarselli et sa majorité n’ont pas stoppé les travaux comme ils l’ont fait pour la rive droite du Rhône”, pointe Yasmine Bouagga, maire Les Écologistes du 1er arrondissement où se trouve la rue Serlin. “J’ai cru comprendre que c’était une option que Véronique Sarselli et Pierre Oliver ne s’interdisent pas”, rapporte à l’inverse un conseiller métropolitain de la majorité Grand Cœur lyonnais. Ce choix s’accompagnerait du retour des bus sur la partie nord de la rue de la République. Les blocs de béton installés de manière temporaire disparaîtraient et les abribus végétalisés ou transformés en balançoires retrouveraient leur usage originel. Les voitures pourraient alors circuler comme avant rue Grenette. Un problème technique pourrait toutefois rendre cette option caduque. Les rues réaménagées doivent respecter la loi Lom. Ce dispositif implique la présence de deux trottoirs d’au moins 1 mètre 40 de large et d’une piste cyclable sur la rue Serlin. L’espace pourrait donc manquer pour faire passer de front deux bus.